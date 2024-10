En proposant des solutions de cybersécurité performantes et intégrées, telles que FortiGate et FortiSwitch, les revendeurs peuvent répondre efficacement aux besoins spécifiques des PME, souvent sous-protégées face aux cyberattaques.

Fortinet offre une protection complète, facile à gérer et évolutive, parfaitement adaptée aux contraintes des PME en termes de ressources. De son côté, Ingram Micro accompagne les revendeurs avec des services de formation, de marketing et de soutien à la croissance, pour les aider à se développer.

Découvrez dans ce document comment les partenaires peuvent à la fois renforcer la sécurité de leurs clients et stimuler leur propre croissance, grâce à Ingram Micro et Fortinet !