Camunda, le leader de l’orchestration et de l’automatisation des processus, a annoncé aujourd’hui que rebuy utilise sa plateforme pour automatiser et orchestrer le cycle de vie de réparation des appareils pour ses clients. Camunda collabore avec rebuy pour rationaliser le processus de reconditionnement des appareils de bout en bout, qui peut être complexe et varier en fonction du type d’appareil et de la nature de la réparation.

rebuy agit tout au long du cycle de vente des appareils, y compris l’achat, le reconditionnement, le traitement des commandes (exécution), la logistique et la commercialisation. L’entreprise fait appel à Camunda pour gérer le processus de réparation complexe entre les services internes et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, tout en donnant la priorité aux réparations urgentes comme celles couvertes par la garantie des clients. En adoptant Camunda, l’équipe de rebuy gagne en visibilité sur ses processus complexes, minimise les goulets d’étranglement et apporte les améliorations requises.

L’équipe de rebuy a choisi Camunda, car il lui permet de visualiser ses processus automatisés de bout en bout. Les membres de l’équipe peuvent désormais consulter rapidement et facilement les états et les définitions des processus pendant la production. Il est ainsi plus facile de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les processus métier automatisés, de résoudre rapidement les problèmes et de mettre à jour les processus afin qu’ils fonctionnent de manière optimale à tout moment.

Björn Häuser, responsable du développement des plateformes et des opérations chez rebuy, explique : « rebuy joue un rôle essentiel dans l’économie circulaire durable des appareils. Nous considérons Camunda comme l’un des maillons essentiels à l’amélioration de l’efficacité de nos activités. Grâce à lui, nous éliminons les étapes redondantes, nous renforçons l’automatisation et nous augmentons notre productivité ainsi que le nombre absolu de réparations effectuées par employé. En optimisant continuellement nos processus, nous améliorons l’expérience globale de nos clients. »

Frédéric Meier, vice-président senior des ventes de Camunda, ajoute : « Grâce à Camunda, rebuy est en mesure de réduire les silos d’automatisation, permettant à l’ensemble de son processus métier de fonctionner de manière fluide pour les employés, les partenaires et les clients. Voir ce que Camunda est capable de faire pour le processus métier le plus critique de rebuy, en réutilisant de manière durable les ressources existantes et en prolongeant le cycle de vie des appareils électroniques, est juste formidable. »