Les cybercriminels modernes ont perfectionné leurs techniques déjà complexes pour éviter d’être détectés. Ils se faufilent discrètement dans les réseaux pour diverses raisons, souvent motivés par le gain financier. Entre autres activités criminelles, ces auteurs de menaces cherchent à voler la propriété intellectuelle, à espionner, à perturber les processus ou à demander une rançon en échange de fichiers. Ils utilisent les techniques les plus récentes pour échapper à la détection, dans le but de conserver leur accès et de mener leurs activités malveillantes sans se faire remarquer.

Une fois la cible exploitée, les attaquants tentent généralement de télécharger et d’installer des programmes malveillants sur le système compromis. Bien souvent, ces programmes sont des variantes récemment créées et donc inconnues des solutions antivirus conventionnelles.

Cet e-book détaille les stratégies de cyberattaques et les outils qu’utilisent les cybercriminels pour infiltrer votre réseau et vous explique comment contrer ces stratégies pour stopper les cybercriminels dans leur élan.

