L’univers de l’intelligence artificielle est en pleine effervescence. Dans ce contexte hyperdynamique, Synapse Développement, expert de l’intelligence artificielle appliquée aux textes, vient de recruter Angéline Lacassagne au poste de cheffe de projet digital. L’éditeur toulousain lance par ailleurs une campagne de recrutement pour attirer de nouveaux talents.

Angéline Lacassagne vient d’intégrer Synapse Développement, l’éditeur toulousain spécialisé dans le traitement automatique du langage naturel (TALN – NLP). Le parcours de cette Auvergnate d’origine est atypique. Passionnée par les sciences humaines, Angéline se tourne naturellement vers la linguistique pour ses études.

Globetrotteuse dans l’âme, après avoir visité la Chine, la Suède, le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Hongrie… Angéline décide de poser ses valises en Pologne, pour une année de volontariat international, dans le cadre du programme européen dédié à la formation Erasmus Plus. Sur place, sa rencontre avec l’informaticien Bartek Krilis va décider de son orientation professionnelle future. Ce passionné et tuteur lui transmet le virus et lui fait découvrir le codage et la programmation. Angéline mêle alors ses deux passions pour les langues et l’informatique et se dirige donc naturellement vers le Traitement Automatique du Langage. Elle obtient ainsi un Master Technologies des langues de l’Université de Strasbourg.

Au sein de Synapse Développement, Angéline est désormais en charge de l’accompagnement des clients de la solution Chatbot by Synapse dans la coconception, le déploiement et l’optimisation ce cet outil conversationnel premium.