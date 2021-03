RG System, éditeur d’une plateforme centralisée de gestion des services IT en mode SaaS (Groupe Septeo), recrute son Directeur commercial et sa Responsable marketing et communication pour accompagner son développement et accélérer la promotion et la commercialisation de son offre.

Frédéric CHIARRI est nommé Directeur commercial Channel

À ce poste, il est en charge de définir et mettre en œuvre la nouvelle stratégie commerciale de RG System, fondée exclusivement sur la vente indirecte. Dans ce contexte, au-delà d’entretenir des relations de proximité avec les partenaires existants, il devra développer de nouvelles alliances avec des partenaires éditeurs de logiciels (ISV) et des revendeurs MSP issus du monde de l’IT, de la bureautique et des Telecoms. Pour mener à bien sa mission, Frédéric CHIARRI pourra s’appuyer sur une forte expertise professionnelle acquise dans l’industrie IT où il a occupé de nombreux postes de management dans des sociétés comme Dell Technologies, ou encore dernièrement Crayon où il était ISV Business Development Lead pour la France. Frédéric CHIARRI, 49 ans, est diplômé d’un Master en administration des Affaires de l’EDC Paris Business School.

Marie-Caroline BLANCKAERT est nommée Responsable marketing et communication

Dans le cadre de sa mission, Marie-Caroline BLANCKAERT sera chargée de piloter les opérations marketing et communication. Elle jouera donc un rôle clé pour promouvoir l’offre existante auprès des partenaires clients et prospects. Elle devra plus globalement faire rayonner l’expertise produit et les compétences des équipes RG System. Experte reconnue dans le monde du marketing digital et de la communication, elle a exercé de nombreuses responsabilités dans des sociétés comme Éditions Législatives, Olfeo ou encore BPI France. Marie-Caroline BLANCKAERT, 33 ans, est titulaire d’un MBA en Marketing digital de PPA.

Sacha LAASSIRI, Directeur général de RG System « Marie-Caroline et Frédéric occupent une place stratégique dans notre équipe Marketing/Commerce. Leur expertise et leur savoir-faire vont nous permettre de franchir de nouvelles étapes et d’accélérer notre croissance pour promouvoir nos offres auprès de notre réseau de partenaires revendeurs. »