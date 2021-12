La solution Neocase a été retenue par ArcelorMittal Europe – Produits plats, la branche européenne du groupe sidérurgique mondial fabriquant des aciers plats, pour digitaliser les activités de ses centres de services partagés européens en charge de la gestion des Ressources Humaines. Ce projet majeur concerne dans un premier temps les sites implantés en France, en Belgique et en Pologne.

Grâce à la solution Neocase, les 34 000 collaborateurs des sites français, belges et polonais d’ArcelorMittal Europe – Produits plats auront accès à un portail digital RH unique. La solution a été retenue pour sa flexibilité et sa capacité à créer un parcours collaborateur fluide et efficace.

Un nouvel environnement digital RH pour une meilleure expérience collaborateur

Parmi les fonctionnalités proposées au sein du portail Neocase : un accès à une base de connaissances RH qui permettra aux employés d’obtenir les réponses à toutes leurs questions en temps réel, la possibilité de déposer de nombreux documents administratifs et la capacité à formuler des demandes RH sous forme de tickets. Quant aux équipes RH, elles disposent d’un suivi précis des demandes collaborateurs grâce à un outil de reporting intégré dans la solution Neocase.

L’automatisation au service de l’efficacité RH

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la stratégie de transformation digitale du groupe tout en répondant à deux objectifs forts : améliorer significativement l’expérience employé et l’efficacité RH. Par ailleurs, la solution permet de faciliter le quotidien des équipes RH, notamment grâce à l’automatisation de plusieurs processus RH.

A ce jour, les 15 500 salariés des sites français bénéficient déjà de la solution depuis mars 2021, les déploiements sur les sites du groupe en Belgique et en Pologne seront finalisés fin 2021-début 2022. L’extension à d’autres pays est en cours d’étude.