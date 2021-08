Le Magic Quadrant 2021 des offres d’infrastructures de cloud public de Gartner ne fait pas de cadeau aux trois ‘leaders’ du secteur. Dans son dernier rapport, non sans avoir souligné leurs points forts au préalable, le cabinet d’étude critique les approches commerciales d’Amazon Web Services, Azure et GCP.

Chez AWS, des commerciaux demanderaient à leurs clients d’augmenter de 20% leurs engagements de dépenses annuelles pour pouvoir renouveler leurs contrats. « Harceler les clients pour augmenter les dépenses n’est pas une politique commerciale officiellement reconnue par AWS », écrit Gartner qui propose clairement aux personnes concernées de mettre fin à la pression exercée par le fournisseur en faisant remonter le problème à la direction.

Par ailleurs, le catalogue de services d’AWS serait devenu illisible. Il serait désormais nécessaire de contacter un fournisseur tiers pour comprendre de quoi il en ressort : « Discerner la bonne solution au sein de la multitude d’offres, que ce soit dans les containers, dans les bases de données ou dans leur gestion, nécessite des compétences techniques robustes. C’est devenu la condition pour pouvoir comprendre les différences entre les offres et de faire le choix approprié. »

Quant à Azure, Gartner pointe le manque de réactivité face aux pannes. « Microsoft ne réagit pas rapidement aux problèmes de pannes. Il est lent à redonder les ressources dans ses centres de données, d’où la probabilité que certaines régions ne bénéficient jamais de telles redondances », lit-on dans le rapport. Par ailleurs, le service Kubernetes d’Azure est suspendu lors des opérations de maintenance.

Autre souci : ses documents contractuels et licences seraient devenus trop complexes à lire : « Microsoft a des licences, des contrats et des gestions comptables très difficiles à comprendre. Le phénomène est aggravé du fait des compétences terrain inégales de ses équipes. » Le rapport indique que « les pressions commerciales exercées par Microsoft pour accroître son chiffre d’affaires sont contre-productives. Elles l’empêchent de déployer efficacement Azure, d’une manière qui réduirait ses propres coûts et ceux infligés aux entreprises ».

Enfin, le service après-vente de Google est dans le viseur du cabinet d’étude : « Plusieurs clients de Gartner témoignent d’une mauvaise expérience avec GCP. Ce problème provient en grande partie de la croissance rapide de GCP et du manque de maturité organisationnelle qui en découle ».

Google est également accusé d’attirer le chaland avec des « prix agressifs ». Gartner souligne que la division commerciale fonctionne à perte. Autrement dit, les ristournes pourraient être de courte durée.