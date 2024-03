Enreach for Service Providers, qui fait partie du groupe Enreach, leader européen des solutions de contact convergent, annonce sa nouvelle offre Plateforme as a Service (PaaS) à destination de son réseau de partenaires intégrateurs (généralistes et métiers), revendeurs et opérateurs.

Basée sur la solution Enreach UP, EUPCloud est une solution complètement managée et hébergée par Enreach. Ainsi, les partenaires n’ont plus à se soucier de de la gestion des mises à jour, ni de l’hébergement de la solution et peuvent se consacrer pleinement au packaging et à la commercialisation de cette offre sous leur propre marque. EUPCloud permet de répondre à l’ensemble des besoins et des usages en matière de communication unifiée.

En plus de la téléphonie enrichie, cette solution de nouvelle génération couvre notamment les sujets liés à la convergence fixe-mobile, la collaboration vidéo, la messagerie instantanée, les fonctionnalités de centre de contact, les robots conversationnels (ou chatbots). Elle permet aussi une intégration aisée avec les services mobiles, Microsoft Teams et les applications métiers (CRM et ERP).

Ne plus avoir à s’occuper de la compléxité technique sous-jacente

Bertrand Pourcelot, DG Enreach for Service Providers « Soucieux d’accroitre leur proposition de valeur, les acteurs ambitieux du Channel sont en recherche constante d’outils leur permettant de proposer simplement à leurs clients de la différentiation et des solutions à valeur ajoutée pour les accompagner dans leur transformation digitale. Sur le marché des communications unifiées, peu d’offres sont en mesure de répondre à ce besoin. C’est dans ce contexte qu’EUPCloud a été créée. »

Hébergée en France sur des infrastructures de confiance résilientes, EUPCloud offre toutes les garanties nécessaires avec une plateforme riche, ouverte, évolutive et aisément intégrable dans les offres de services des revendeurs, intégrateurs et opérateurs. Ainsi, ces derniers sont en mesure de proposer des fonctionnalités de communications uniifiées avancées qui vont au-delà des solutions traditionnelles du marché. Dans ce contexte, les nombreuses API existantes permettent notamment de connecter la plateforme à de nombreux environnements tierce (solution de gestion ou d’automatisation, applications métier, etc.) afin de “customiser” le service et de créer de la différenciation sur un marché en rapide transformation.

EUPCloud se positionne donc comme une offre PaaS complète au service de la création de valeur pour les partenaires d’Enreach for Service Providers. Pensée et exclusivement conçue pour les acteurs du channel, elle va permettre à Enreach For Service Providers de tisser de nouvelles alliances et de proposer une offre de communication unifiée de proximité performante et sécurisée.

La solution EUPCloud sera présentée officiellement à l’occasion du salon IT Partners, les 13 et 14 mars à Disneyland Paris.