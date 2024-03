Comment se positionne BeOne Groupe sur son marché et quels services propose t’il?

BeOne Group est un opérateur belge proposant des solutions de télécommunication aux professionnels. L’objectif de BeOne est d’aider les professionnels dans l’implémentation d’une solution efficace, simple et proactive, tout en mettant l’accent sur le souci du détail et la qualité de ses produits et de ses services. Faire confiance à BeOne Group c’est profiter d’avantages à différents niveaux: bénéficier d’un audit à 360° de son entreprise, optimiser ses coûts, être accompagné dans la durée, suivre des conseils personnalisés et une information proactive. BeOne Group propose des packages et des offres adaptées aux attentes de tous les professionnels : téléphonie VOIP, Téléphonie mobile, WIFI, message Studio…

Quel besoin aviez-vous pour faire évoluer votre offre télécom historique ?

Il y a quatre ans, BeOne Group a repensé son offre de télécommunication fixe à destination des PME (30 à 100 postes) et s’appuyer sur une plateforme industrielle qui lui permettrait de proposer un service de communication en marque blanche. C’est dans ce contexte que, suite à une étude des offres du marché, la solution d’Enreach for Service Providers s’est rapidement positionnée comme adaptée à nos attentes.

Quelles ont été les réponses apportées par Enreach for Service Providers pour vous accompagner dans votre projet ?

Au travers de sa plateforme, Enreach for Service Providers a permis à BeOne Group de bénéficier d’avantages opérationnels et à différents gains financiers et extra-financiers. Ainsi, depuis la solution d’Enreach, il a par exemple été possible de créer un portail aux couleurs de l’entreprise, de gérer ses lignes ou encore d’être en lien avec l’ERP pour la facturation. BeOne Group est donc en mesure de proposer à ses clients une offre de téléphonie d’entreprise globale et accessible depuis des terminaux classiques (SNOM), un PC ou un Smartphone. Les utilisateurs ont accès à des fonctionnalités avancées, comme la distribution automatique d’appels (ACD), le renvoi d’appels, et l’intégration avec les systèmes CRM. Il est également possible de consulter diverses statistiques. Récemment, différentes intégrations vers Teams ont été effectuées pour certains clients.

BeOne peut désormais s’appuyer sur une plateforme télécom éprouvée et la gérer intégralement pour piloter de bout en bout ses opérations avec ses clients. Cette gestion centralisée est garante d’efficacité et de traitement rapide des demandes des clients. Tout le cycle de vie des clients est alors géré par BeOne Group, ce qui est une marque de professionnalisme et de réassurance pour les utilisateurs qui n’ont qu’un seul point de contact.

Quels sont les avantages de travailler avec l’équipe d’Enreach for Service Providers et quelles sont vos futurs projets ?

Collaborer avec Enreach for Service Providers nous a permis d’accéder à une plateforme éprouvée pour diffuser notre offre télécom, de bénéficier de prix de licences compétitifs, de pouvoir compter sur un support de proximité en français et d’envisager de faire évoluer notre offre à terme avec des aspects convergence fixe/mobile. Dans le cadre des évolutions à venir, BeOne Group souhaite également utiliser prochainement la solution Enreach UP pour renforcer notamment ses parts de marché auprès des entreprises de plus de 30 postes en leur proposant des solutions sur mesure.