Oracle va créer une nouvelle unité ayant le profil d’une startup au sein de ses activités américaines fait savoir Bloomberg. L’entité va notamment se consacrer à des domaines tels que la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle afin d’attirer de nouveaux talents et de distancer ses concurrents en matière d’innovation.

D’après des offres d’emplois postées sur le site de l’éditeur, deux nouveaux centres de R&D pour des produits de pointe seront créés dans cette perspective à Reston en Virginie et à Denver dans le Colorado. Oracle souhaite recruter au moins 50 spécialistes. La page web consacrée à ces recrutements explique qu’il s’agit là « d’une opportunité de participer à la construction d’une organisation réellement innovante au sein des opérations nord-américaines ».

« La mission de cette organisation et de ces deux centres est de bâtir et d’orchestrer des solutions de pointe pour nos clients autour du cloud computing, de l’analyse des big data, de l’informatique mobile, de l’internet des objets et de la cybersécurité », précise la société qui indique que d’autres domaines d’investissement potentiels concernent l’intelligence artificielle ainsi que la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Oracle recherche notamment des candidats ayant acquis de l’expérience dans les plateformes de cloud computing chez des concurrents tels que Salesforce, AWS et Microsoft. Les candidats peuvent être appelés à travailler avec des clients et des commerciaux de la société pour réaliser des projets pilotes et de livrer clés en main des ateliers de formation précise encore la firme de Redwood Shores.

Récemment, les deux co-CEO d’Oracle, Safra Catz et Mark Hurd, ont laissé entendre qu’ils cherchaient de nouvelles voies afin de permettre à l’entreprise de se renforcer dans le cloud et d’explorer les tendances émergentes auxquelles s’intéressent des rivaux tels que Salesforce et Microsoft. L’éditeur a par ailleurs annoncé en septembre qu’il investissait dans des applications intelligentes pour le cloud baptisées Adaptive Intelligent applications recommandant automatiquement des actions individualisées et rationnalisant les tâches des utilisateurs dans des domaines tels que les ressources humaines et la finance. A l’occasion d’OpenWorld 2016 il a lancé une plateforme graphique de développement des chatbots pouvant être exécutés sur diverses applications de messagerie comme Facebook ou Slack.