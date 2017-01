Selon ses résultats préliminaires, Groupe Aubay a conclu l’exercice 2016 avec un chiffre d’affaires de 326,4 millions d’euros, en croissance de 19,2% dont 8,7% en organique. Ce chiffre est supérieur à l’objectif de 325 millions d’euros révisé en juillet 2016 lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre. La croissance organique annuelle est équilibrée entre la France et l’international puisque ces deux zones sont en progression interne respectivement de 9,1% et 8,1%. Sur le seul 4ème trimestre, la croissance organique a été de 5,0%, dont 3,8% dans l’Hexagone et 7,0% à l’international, intégrant l’impact calendaire estimé à -2,2% lié au jour et demi de facturation en moins toutes zones confondues sur cette période.

Les effectifs du groupe étaient au 31 décembre de 4.899 collaborateurs contre 4.667 un an auparavant. Le taux d’activité des ingénieurs s’élève à 93,5% pour le 4ème trimestre . L’objectif de taux de marge opérationnelle courante, qui était attendu à 9,1%, pour la période sera probablement dépassé lors de la publication des résultats définitifs le 15 mars prochain. Aubay s’attend par ailleurs à une situation de trésorerie nette positive en date du 31 décembre 2016.

Pour l’année en cours, le groupe indique que le début de l’exercice se présente très favorablement, dans la continuité des trimestres précédents, avec une demande des principaux clients soutenue sur toutes les zones où il opère.

Aubay intensifie par ailleurs en ce moment ses efforts de recrutement. L’ESN vise une croissance organique comprise entre 5% et 7% sur l’ensemble de l’exercice, soit un chiffre d’affaires de 346 millions d’euros (milieu de fourchette). L’objectif de marge opérationnelle courante pour 2017 sera communiqué lors de la publication des résultats.