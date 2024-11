Après démontage du nouveau Mac Mini d’Apple équipé de puces M4 ou M4 Pro, l’équipe d’iFixit découvre sous le capot un disque de stockage SSD amovible, donc évolutif. The Register rappelle que ce n’était plus le cas depuis 2010.

A part le fait qu’il a fallu utiliser des pinces pour dégager les clips de la plaque inférieure de l’appareil, l’équipe d’iFixit a trouvé le démontage relativement simple. La batterie au lithium peut être facilement remplacée si besoin.

iFixit remarque que la taille du nouveau Mac Mini est de moitié plus petite que ses prédécesseurs, avec des ports Thunderbolt, HDMI et Ethernet à l’arrière, une paire de ports USB-C et une prise casque de 3,5 mm à l’avant.

Il suffit de dévisser une vis pour libérer le SSD et le tour est joué. Un SSD de plus grande capacité peut donc être installé et configuré à l’aide du configurateur d’Apple. Il s’agit d’une nette amélioration en matière de durabilité, même si la mémoire vive continue d’être solidement soudée à la carte. Au moins, les connecteurs avant sont modulaires.

Le problème, selon iFixit, c’est que la carte SSD reste un format propriétaire d’Apple, ce qui rendra les mises à jour plus compliquées.

iFixit attribue un score provisoire de réparabilité de 7/10 au nouveau Mac Mini d’Apple. C’est un peu élevé si l’on considère que la RAM reste soudée à la carte et que le SSD est un format propriétaire d’Apple. Néanmoins, le fait de rendre le stockage évolutif à nouveau est un retour dans la bonne direction.