Mandataire d’un groupement le liant à Axians et EHTP, l’intégrateur de réseaux Sogetrel a été choisi par le Syndicat Mixte Essonne Numérique, réunissant le Conseil départemental et 7 intercommunalités, soit 124 communes en tout, pour déployer en conception-construction le réseau télécom à très haut débit sur la zone de réseau d’initiative publique du département de l’Essonne.

Les travaux débuteront en mai 2017 pour une durée de 42 mois. Le déploiement de plus de 5.000 km de fibre optique permettra le raccordement de plus de 116.000 logements dans les 124 communes concernées. Le groupement prévoit de mobiliser 130 emplois sur la durée du chantier et d’implanter une structure de pilotage dédiée dans le département.

Ce déploiement s’inscrit dans la politique d’aménagement numérique du département de l’Essonne qui vise à couvrir intégralement son territoire en fibre optique à l’horizon fin 2020, en conjuguant initiatives privées et publiques.