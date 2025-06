Par Nicolas Commare chez Colibri

Le processus S&OP donne la capacité d’orienter stratégiquement ses activités. Le S&OP (Sales and operations planning), aussi connu sous le nom de PIC (Plan industriel et commercial) est un processus d’élaboration de plans tactiques qui permet d’orienter la stratégie afin d’obtenir un avantage concurrentiel.

Mais quels sont les objectifs du S&OP ?

Déterminer ce que les clients vont acheter, en quelle quantité et avec quel taux de service on veut leur répondre Évaluer sa capacité à produire et approvisionner le bon produit au bon moment tout en réduisant les stocks pour optimiser le cashflow



Aligner les plans sur les objectifs financiers avec un effet de levier important sur l’amélioration de l’EBIDTA, indicateur clé de la bonne santé de l’entreprise

Dans le cadre du S&OP, tous les services doivent échanger régulièrement. Ce qui, de facto, a un impact très positif sur la communication au sein de l’entreprise. Mais les avantages du S&OP ne s’arrêtent pas là. Grâce au S&OP, on anticipe et on a donc le temps de réagir pour ne pas être en pénurie, ne pas perdre de parts de marché, ne pas générer de l’insatisfaction client, etc.

Il est alors possible d’accéder à des gains financiers notoires. Cela s’explique, car le S&OP est un processus qui permet d’être plus proactif que réactif. De plus, cela crée un pont entre la valeur client et l’efficacité de la chaîne. Ainsi, s’engager dans le S&OP revient à opter pour une démarche d’amélioration continue.

Mais attention, tous ces objectifs ne pourront être atteints qu’à une seule condition : être soutenu par la direction générale, qui devra œuvrer afin d’éliminer les cloisonnements entre les services voire dans certains cas, au sein de mêmes services.

Autrement dit, la DG doit être sponsor du processus S&OP.

Quelles sont les erreurs à éviter ?

Partir tête baissée. Dans le cadre du S&OP, avant de se lancer, il faut prendre du recul, regarder à des niveaux agrégés et travailler par macro-famille, sauf pour les lancements. On anticipe sur les volumes afin de ne pas se perdre dans les détails ni perdre de vue l’image globale.

Ne pas nommer de responsable. Penser à dédier une ressource, une personne à l’animation de ce process pour cadrer les choses. C’est un point clé qui conditionne la réussite.

Construire une usine à gaz. Le S&OP est certes un processus complexe, mais sa mise en place n’est pas nécessairement lourde et pénible. Tout cela peut se faire simplement. L’idéal ? Commencer par faire simple et efficace. Sinon, le projet risque de ne pas être un succès.

En résumé, le S&OP peut être rentable et simple à mettre en place. Cette démarche offre à l’entreprise des gains en productivité rapides et permet de réduire les pertes de temps à tous les niveaux. Dans ce contexte, le concours de la Direction générale est un élément fondamental.