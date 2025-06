Hans Nipshagen, Vice-président des ventes Channel chez nLighten

La société numérique actuelle repose largement sur les hyperscalers, des fournisseurs de cloud allant des géants mondiaux comme AWS, Google Cloud et Microsoft Azure aux acteurs régionaux et spécialisés comme Akamai, DigitalOcean et OVHcloud. Ces entreprises sont à l’origine de la fourniture de services mondiaux fluides. Traditionnellement, ces acteurs ont construit et utilisé de grands datacenters centralisés, regroupés dans des métropoles comme Francfort, Amsterdam ou Paris. Bien qu’efficace, ce modèle est confronté à des défis croissants, car le monde devient plus sensible à la latence, plus gourmand en données et plus décentralisé.

Une évolution est en cours

Les Edge Datacenters, des installations décentralisées situées au plus près des utilisateurs finaux, deviennent un atout essentiel. Face à la demande croissante d’analyses en temps réel, d’IA en périphérie et d’expériences numériques ultra-réactives, les hyperscalers réévaluent l’équilibre entre puissance centralisée et performances locales.

5 considérations clés à l’origine de cette transition

1. Latence réduite et expérience utilisateur améliorée : En traitant les données au plus près de leur source, les Edge Datacenters minimisent la latence, permettant des interactions en temps réel pour des applications telles que la réalité augmentée, les véhicules autonomes et les solutions IoT. Cette approche de proximité améliore considérablement l’expérience utilisateur grâce à une réactivité immédiate, prenant en charge des cas d’usage émergents comme l’analyse en temps réel, l’IA et le machine learning.

2. Optimisation de l’utilisation de la bande passante et de la rentabilité : Le traitement local des données réduit le besoin de transmettre de grands volumes de données sur de longues distances, ce qui fluidifie le réseau et diminue les coûts opérationnels. En filtrant et en analysant les informations en périphérie, seules les données essentielles sont envoyées aux datacenters centralisés, optimisant ainsi l’utilisation de la bande passante et accélérant les processus décisionnels. Cela se traduit par des opérations plus efficaces et une analyse plus rapide des données, en particulier pour les applications gourmandes en données comme l’analyse vidéo et la maintenance prédictive.

3. Expansion sur de nouveaux marchés : Les Edge Datacenters permettent aux hyperscalers d’étendre leur portée en fournissant des services cloud dans des régions auparavant mal desservies en raison d’une infrastructure réseau limitée. Cette présence locale garantit des expériences cloud cohérentes avec une vitesse et une fiabilité améliorées, quelle que soit la localisation géographique. Dans les marchés émergents ou les zones reculées, l’infrastructure Edge permet de combler les lacunes en matière de connectivité, de capter de nouveaux segments de clientèle et de stimuler la croissance.

4. Prise en charge de la 5G et des applications de nouvelle génération : Alors que les réseaux 5G continuent de se déployer à l’échelle mondiale, les Edge Datacenters jouent un rôle crucial dans le développement d’applications à très faible latence et à haut débit. En exploitant l’infrastructure Edge, les hyperscalers peuvent intégrer de manière transparente leurs services cloud aux réseaux 5G, prenant ainsi en charge des solutions de nouvelle génération pour les villes intelligentes, les véhicules autonomes et l’Industrie 4.0. Ce positionnement stratégique permet aux hyperscalers de devenir leaders de l’innovation numérique, en tirant parti de l’écosystème 5G en pleine expansion pour créer de nouvelles sources de revenus.

5. Résilience et reprise après sinistre: En répartissant leurs ressources informatiques sur plusieurs sites géographiques, les entreprises hyperscalers peuvent garantir une haute disponibilité et minimiser les risques d’interruption de service. Ce modèle décentralisé optimise les stratégies de reprise après sinistre et renforce la continuité d’activité des applications critiques, offrant ainsi aux clients une fiabilité et une résilience accrues.

En combinant des stratégies de datacenters centralisés et décentralisés, les entreprises hyperscalers peuvent maintenir leur portée mondiale tout en exploitant les avantages des performances locales. Cette approche hybride leur permet de faire évoluer leur infrastructure de manière plus dynamique, d’optimiser leur rentabilité et de proposer des expériences numériques performantes qui répondent aux exigences changeantes du marché.