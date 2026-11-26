Près de cinq mois après avoir quitté la présidence de Numeum, Véronique Torner rejoint le conseil d’administration d’Econocom en qualité d’administratrice indépendante. Entérinée lors de l’assemblée générale du 24 novembre, sa nomination porte à onze le nombre d’administrateurs du groupe, dont quatre indépendants. Elle fait suite à l’entrée au conseil de Quentin Bouchard et d’Israel Garcia fin septembre. Econocom entend ainsi diversifier les profils de ses administrateurs pour accompagner le déploiement de son plan stratégique One Econocom.

Véronique Torner connaît bien Econocom. Le groupe a été, de 2015 à 2021, l’actionnaire majoritaire d’Alter Way, le spécialiste des services open source qu’elle a cofondé en 2006 et qui a depuis rejoint le groupe Smile. Ingénieure diplômée de CPE Lyon, elle avait précédemment cofondé Black Orange, une start-up de commerce électronique cédée en 2000 aux Éditions Atlas, puis dirigé Masterline pendant cinq ans.

Figure de l’écosystème numérique français, Véronique Torner a été la première femme à accéder à la présidence de Numeum en juin 2023. Elle a passé le relais en juillet dernier à Mehdi Houas, président-fondateur de Talan, à l’issue de son mandat de trois ans. À l’origine de l’initiative Planet Tech’Care, elle s’est notamment illustrée par son engagement en faveur du numérique responsable. Elle a également siégé au Conseil national du numérique de 2016 à 2018.

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Avec cette nomination, Econocom entend bénéficier de son expérience entrepreneuriale, de sa connaissance du secteur des services numériques et de son expertise dans les domaines de l’open source et du numérique responsable, tout en poursuivant la féminisation de sa gouvernance.