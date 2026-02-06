À l’occasion d’IT Partners, l’opérateur alternatif Unyc continue de diversifier son portefeuille avec le lancement de deux offres de cybersécurité (EDR) et de connectivité M2M-IoT. Son Directeur Général Cyrille Richard détaille pour Channelnews la stratégie conduite par le groupe.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement d’Unyc, notamment au sein du groupe Inherent ?

Cyrille Richard : Nous nous définissons comme une plateforme télécom, IT et cybersécurité. Les différentes entités du groupe Inherent adressent le marché avec un catalogue relativement commun couvrant ces trois domaines. L’objectif est de répondre de manière globale aux attentes d’un dirigeant ou d’un DSI.

Unyc adresse le marché exclusivement de manière indirecte, à travers un réseau de partenaires qui compte aujourd’hui environ 1 400 acteurs. Parmi eux, près de 1 000 opèrent en marque blanche et environ 400 dans un modèle de distribution.

Channelnews : Comment s’organise le groupe Inherent autour de ses différentes marques ?

Cyrille Richard : Le groupe repose sur une double logique : une logique de couverture du marché et une logique d’expertise.

Adista est historiquement positionnée sur les PME et ETI avec une approche majoritairement directe. Unyc adresse exclusivement le marché indirect. Upper-Link est spécialisée dans le cloud et la transformation digitale, notamment autour des environnements Microsoft. Devensys constitue le pôle d’expertise cybersécurité du groupe, qui vient compléter et renforcer les offres des autres marques. L’acquisition de sociétés de taille plus modeste (Connect Services, Conexio, Everlink) s’inscrit dans la volonté de renforcer notre proximité territoriale.

Channelnews : Comment analysez-vous l’évolution du marché télécom aujourd’hui ?

Cyrille Richard : Le marché est mature et globalement baissier, avec une pression à la baisse lors des renouvellements de contrats. En parallèle, notre modèle de proximité, via les partenaires présents sur les territoires, nous permet de gagner des parts de marché, là où certains grands acteurs se retirent localement. Cela compense en partie la baisse structurelle du marché. Par ailleurs, la convergence télécom, IT et cybersécurité permet de recréer de la valeur. Les clients ne se contentent plus d’une connectivité “sèche” : ils attendent de la continuité de service, de la sécurité, et des services à valeur ajoutée.

Channelnews : Quel est votre chiffre d’affaires et votre dynamique de croissance ?

Cyrille Richard : Au niveau du groupe Inherent, le chiffre d’affaires est légèrement inférieur à 400 millions d’euros sur le dernier exercice. Pour Unyc, l’objectif sur l’exercice en cours est d’atteindre environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance de l’ordre de 10 %, essentiellement organique.

Coté effectif, Unyc compte aujourd’hui environ 215 collaborateurs. Nous sommes présents sur nos sites historiques du Mans et de Paris. Nous continuons de recruter pour renforcer progressivement notre capillarité commerciale et avant-vente sur l’ensemble du territoire.

En termes de répartition, environ 80 % de notre chiffre d’affaires est réalisé en marque blanche et 20 % en distribution. La partie télécom reste majoritaire, mais les activités IT et cybersécurité affichent une très forte dynamique, avec une croissance de type x3 chaque année sur les revenus récurrents mensuels.

Channelnews : Quels sont vos projets prioritaires ?

Cyrille Richard : Notre stratégie repose sur trois axes structurants.

Le premier est le développement du réseau de partenaires : cette année, nous avons recruté plus de 150 nouveaux partenaires.

Le deuxième est la diversification et l’enrichissement de notre portefeuille d’offres.

Enfin, le troisième pilier est l’automatisation et la digitalisation de nos processus, via notre plateforme Atlas, qui permet à nos partenaires d’être autonomes, plus productifs et de simplifier les échanges avec Unyc et les fournisseurs.

Channelnews : Concernent la diversification, vous dévoilez plusieurs nouveautés sur IT Partners.

Cyrille Richard : Effectivement, nous annonçons plusieurs lancements, dont l’ouverture commerciale interviendra à partir de mars, lors d’un tour de France auprès de nos partenaires.

Nous lançons d’abord une nouvelle offre EDR de cybersécurité, développée en partenariat avec Acronis, qui vient compléter nos offres existantes de protection et de sauvegarde des environnements de travail.

Nous annonçons également une offre IoT / M2M, développée avec Cellhire, un spécialiste britannique, qui permet de connecter des objets en multi-réseaux, en France comme à l’international.

Ce dernier lancement répond à une double logique. D’une part, une réflexion stratégique sur un segment porteur, très proche de notre cœur de métier historique. D’autre part, un retour du terrain : plusieurs partenaires développaient déjà des activités significatives sur ce marché.

Channelnews : Quelle est votre approche sur la cybersécurité et quelles sont les attentes des partenaires ?

Cyrille Richard : Notre offre cybersécurité s’articule autour de plusieurs briques : la protection des accès, la protection et la sauvegarde des environnements de travail, la détection et réponse, et à terme une offre SOC qui s’appuiera sur l’expertise de Devensys au sein du groupe Inherent.

Les attentes des partenaires varient selon leur maturité. Les plus experts attendent des outils performants et une équation économique solide. Ceux qui se lancent sur ces sujets recherchent davantage d’accompagnement, notamment sur la compréhension du marché, la structuration des offres, le pricing et le déploiement. C’est un rôle que nous jouons historiquement chez Unyc, en simplifiant la complexité.