Ce témoignage est tiré de l’intervention de Sylvie Wethli à la table ronde « Souveraineté numérique : mise en contexte », lors de la matinale 01Channel « Souveraineté numérique et partenaires IT : opportunité ou mirage ? » , le 18 novembre 2025. Il fait partie du fil rouge de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews qui donne la parole à dix-huit dirigeants du channel sur la manière de construire et de vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Les acheteurs publics regardent la souveraineté de près, mais savent encore mal l’acheter. Sylvie Wethli, directrice commerciale des marchés nationaux du secteur public chez SCC, pose un préalable : cartographier les dépendances. Et une condition : faire évoluer la commande publique.

SCC France se présente comme la deuxième ESN en France, avec environ 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une croissance de près de 6 % en 2024, un peu plus de 7 % sur les services. Le secteur public représente 60 % de son chiffre d’affaires, et l’entreprise a fêté ses 50 ans en 2025. Ce poste d’observation donne à Sylvie Wethli une lecture directe de la demande : « oui, le secteur public français est très attentif aux notions de souveraineté ».

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Cartographier avant de migrer

Elle élargit la définition : la souveraineté, c’est aussi l’indépendance technologique, économique et juridique. Ce qu’elle constate surtout, ce sont des DSI, mais également des comex, qui prennent conscience qu’il faut d’abord cartographier les dépendances. Sur quelles applications critiques porte la dépendance, et existe-t-il pour elles une alternative ? « Parce qu’on n’a pas des offres alternatives souveraines sur tout. » Le passage a aussi un coût.

On ne peut pas migrer d’une offre américaine vers une offre souveraine sans investissement au démarrage. Il y a également toute la partie migration, adoption des usages, conduite du changement. Sylvie Wethli, SCC

Conséquence pratique : les deux solutions peuvent cohabiter le temps d’un plan de migration, « pour arriver à définir un véritable plan de résilience ». Les chocs accélèrent la réflexion, à commencer par le rachat de VMware par Broadcom, dont les solutions alternatives sont souvent elles aussi américaines. Reste à savoir s’il existe une réponse souveraine en face, ou de l’open source avec Proxmox. Elle y voit aussi des opportunités, autour de la conteneurisation et de Kubernetes. Autre axe qu’elle relève chez les acteurs publics : anticiper le renouvellement des grands contrats passés avec des acteurs étrangers.

Des appels d’offres qui commencent à changer

Le terme « souveraineté » apparaît dans les appels d’offres, mais reste « encore marginal ». Elle cite une centrale d’achat dédiée aux collectivités territoriales, avec la région Occitanie, dont les critères imposent un cloud en France, souverain, certifié et non exposé à l’extraterritorialité des données. Pour aller plus loin, la commande publique doit évoluer. Elle renvoie au rapport du Sénat de juillet 2025, qui recommande de former les acheteurs publics, mais aussi les membres des commissions d’appel d’offres, et d’inscrire une préférence européenne, alors que la commande publique interdit aujourd’hui la discrimination sur la nationalité d’un candidat ou d’une solution.

En France et en Europe, ça avance pour mieux intégrer des critères de souveraineté dans les appels d’offres, sachant que la commande publique française est un énorme levier, un accélérateur et un facilitateur de ces achats. Sylvie Wethli, SCC

Un « Nutri-Score » de l’édition

SCC propose à ses clients privés comme publics un portail d’aide au choix. Le point de départ : plus de 4 000 éditeurs référencés chez SCC, chacun avec son panel de solutions, et un acheteur pour qui l’exercice est « un peu une jungle, un parcours du combattant ». Le portail filtre selon des critères définis : santé financière de l’éditeur, capitaux à l’étranger, lieu d’hébergement, exposition aux lois d’extraterritorialité, propriété du code source, conformité à NIS2, DORA et au RGPD. Il en ressort des indices, « on va dire presque le Nutri-Score de l’édition ». L’outil repose sur une IA souveraine, française, hébergée dans un cloud souverain.

L’enjeu est aussi de mettre en lumière les éditeurs européens. Elle cite le président d’EasyVista, qui disait lui aussi avoir besoin d’être mis en lumière face aux solutions américaines. SCC engage de son côté un plan d’investissement de 35 millions d’euros autour de l’IA, de la cybersécurité et du réseau. Sa conclusion porte sur l’échelle.