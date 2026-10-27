Huit mois après l’ouverture d’un premier Cyber Defense Operations Center (CDOC) à Bangalore, en Inde, Kyndryl annonce l’ouverture d’un deuxième centre à Paris, le premier en Europe. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à faire converger les opérations réseau et de cybersécurité au sein d’un dispositif unifié, intégrant l’intelligence artificielle et l’automatisation.

Contrairement aux centres d’opérations de sécurité (SOC) et aux centres d’opérations réseau (NOC) traditionnels, généralement exploités séparément, ces nouveaux centres mutualisent la supervision des infrastructures, la détection des menaces et la réponse aux incidents. L’objectif est d’améliorer la visibilité sur les environnements informatiques des clients, d’accélérer le traitement des incidents et d’anticiper les risques susceptibles d’affecter la continuité de leurs activités.

Le dispositif s’appuie notamment sur Kyndryl Bridge, la plateforme de supervision et d’automatisation du groupe, qui agrège les données opérationnelles et utilise l’IA pour détecter les anomalies, hiérarchiser les risques et déclencher des actions préventives. Il mobilise également plus d’une douzaine de partenariats technologiques couvrant la détection des menaces, la gestion des vulnérabilités et la réponse aux incidents.

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Avec cette implantation parisienne, Kyndryl entend renforcer son accompagnement des entreprises européennes confrontées aux exigences de conformité, notamment DORA, et aux enjeux de souveraineté numérique. « Premier centre de ce type pour Kyndryl en Europe, le nouveau site parisien réunit en un même lieu la puissance de nos capacités mondiales et notre expertise locale », souligne Jérôme Calmelet, président et directeur de la stratégie de Kyndryl France.

Ce centre vient compléter le réseau mondial de SOC et de NOC de Kyndryl, répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Son ouverture s’inscrit également dans la continuité des engagements d’investissement annoncés par le groupe lors de Choose France 2025. Kyndryl ne précise toutefois ni les effectifs affectés au nouveau centre ni le montant de l’investissement réalisé.