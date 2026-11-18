Nvidia vient de publier un chiffre d’affaires de 115,8 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice fiscal 2027, soit +103% sur un an. Ces revenus sont portés par le lancement de la plateforme de supercalcul Vera Rubin. Le numéro 1 de la conception de puces dédiées à l’IA table sur un chiffre d’affaires annuel de 423 milliards de dollars et prévoit une croissance de 75% pour l’an prochain.

Ces chiffres ont été présentés par la PDG par intérim, Colette Kress, suite au limogeage de Jensen Huang qui était à la tête de Nvidia depuis 33 ans. Ce dernier fait l’objet de plusieurs enquêtes. L’autorité américaine des marchés financiers a d’ailleurs lancé une nouvelle investigation à l’encontre de Nvidia. Quant au témoignage à huit clos de Jensen Huang devant le Congrès étatsunien, il est décalé au 1er décembre 2026.

Le conseil d’administration de Nvidia annonce avoir créé un comité chargé de la sécurité nationale et du contrôle des exportations. Il s’agit de sa première mesure importante en matière de gouvernance depuis le départ de Jensen Huang, le 12 novembre.

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« Jensen Huang a démissionné volontairement de ses fonctions de président, de directeur général et de membre du conseil d’administration », rappelle le nouveau président du conseil d’administration de Nvidia, Harvey Jones, à l’occasion de l’annonce des résultats trimestriels. « Le conseil d’administration de Nvidia a accepté sa démission à l’unanimité et n’a pas l’intention de le réintégrer au poste de directeur général ».