En Finlande, une enquête pénale est en cours sur les infractions présumées de Google à la législation environnementale sur le chantier d’un futur centre de données Google à Muhos, dans le nord du pays. Les autorités confirment que Tuike, la filiale d’Alphabet en Finlande, a procédé au déboisement et au drainage d’un large site forestier près de Muhos. Plus de 250.000 arbres ont été rasés avant de mener les études d’impact environnemental requises.

« Nous enquêtons pour déterminer si les activités de l’entreprise ont bien enfreint la loi sur l’eau et entraîné des dommages environnementaux », précise le commissaire Kari Pakanen auprès de l’agence Reuters. Il ajoute qu’une condamnation entraînerait une amende pour l’entreprise. La police prévoit de faire un point presse en décembre 2026 mais annonce d’ores et déjà que l’enquête se prolongera en 2027.

Pour sa part, Google a admis n’avoir pas été à la hauteur de ses propres standards, tout en déclarant investir 15 milliards de dollars dans des infrastructures d’intelligence artificielle en Finlande, ce que la multinationale étasunienne qualifie de « plus gros investissement en Europe ».

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Les températures fraiches de la Finlande, son électricité bas carbone et le soutien du gouvernement finlandais ont contribué à faire du pays l’une des principales terres d’accueil de centres de données hyperscale ces dernières années. L’opérateur du réseau électrique Fingrid estime que les centres de données dédiés à l’IA entraineront une hausse de 40% de la production électrique en Finlande d’ici 2030 si tous les projets de raccordement au réseau déjà signés voient effectivement le jour. Les 5 GW demandés dépassent la puissance combinée des cinq réacteurs nucléaires finlandais existants (environ 4,4 GW).