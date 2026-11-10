La banque Crédit Mutuel Arkéa a été victime d’un vol de plus de 118 millions d’euros par cyberattaque la semaine dernière. « Une partie de cette somme a été récupérée », affirme Daniel Baal, le président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM), avec le concours de plateformes de conversion de cryptomonnaies. Le montant de la somme récupérée n’est pas précisé pour autant.

Le vol a été révélé par ZachXBT, un analyste de la blockchain. Personne à ce jour n’a revendiqué la cyberattaque. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC).

Il en ressort que des pirates ont utilisé la plateforme d’un prestataire de services informatiques de Crédit Mutuel Arkéa puis ont utilisé le compte propre de la banque bretonne pour effectuer des virements vers d’autres établissements bancaires. Le nom du prestataire IT compromis n’a pas été divulgué. L’argent a ensuite été converti en cryptomonnaie par des plateformes spécialisées telles que Kraken, crypto.com ou OKX. L’intervention de certaines de ces plateformes de conversion en cryptomonnaie a permis au Crédit Mutuel de récupérer une partie de l’argent mais les sommes converties en Monero sont en revanche intraçables.

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Daniel Baal rappelle dans un communiqué qu’aucun compte de particulier n’a été touché.

Pour mémoire, le règlement européen 2024/1624 contre le blanchiment d’argent, adopté en mai 2024, contient un article qui vise directement les cryptomonnaies de type Monero. A partir du 10 juillet 2027, les banques, établissements financiers et plateformes de cryptomonnaies ne pourront plus tenir de comptes qui permettent l’anonymat ou une opacification accrue des transactions, « y compris par des jetons à anonymat renforcé ».