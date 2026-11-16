Des salariés de l’éditeur britannique de logiciels de gestion Sage aux USA, au Canada et au Royaume-Uni font état depuis vendredi sur leur profil Linkedin d’une vague de suppression de postes en cours au sein du groupe. Environ 300 emplois sur un effectif total de quelque 11 000 collaborateurs seraient menacés dans le monde, selon le quotidien britannique Chronicle Live.

Cette restructuration, qui intervient dans un contexte d’essor de l’intelligence artificielle, vise à adapter son organisation et ses compétences aux évolutions technologiques, a expliqué en substance un porte-parole du groupe. Des suppressions de postes sont notamment prévues au siège mondial du groupe, à Newcastle upon Tyne, dans le nord-est de l’Angleterre. Sage a engagé des consultations avec les salariés concernés dans plusieurs pays, sans préciser à ce stade la répartition géographique des suppressions de postes.

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Parallèlement aux suppressions de postes, Sage prévoit de nouveaux recrutements, notamment dans les métiers liés à l’IA. Le groupe assure ainsi que ses effectifs devraient globalement augmenter à Newcastle. Cette réorganisation intervient à quelques jours de la publication de ses résultats annuels. Sage avait réalisé plus de 2,5 milliards de livres sterling de chiffre d’affaires en 2025, pour un bénéfice d’exploitation supérieur à 500 millions de livres.