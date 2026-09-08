Amazon Web Services (AWS) confie la direction générale de ses activités françaises à Benjamin Revcolevschi. L’ancien directeur général d’OVHcloud a annoncé sa prise de fonction ce mardi 8 septembre sur LinkedIn.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les technologies et les télécoms, Benjamin Revcolevschi a notamment occupé des fonctions de direction chez Neuf Cegetel/SFR, Fujitsu et DXC Technology. Il avait rejoint OVHcloud en mai 2024 comme directeur général adjoint avant de succéder quelques mois plus tard à Michel Paulin à la tête du groupe roubaisien.

Son passage aux commandes d’OVHcloud aura toutefois été bref. En octobre 2025, dans un contexte de ralentissement de la croissance et de perspectives jugées décevantes par les marchés, le conseil d’administration avait décidé de mettre fin à son mandat et de rappeler le fondateur Octave Klaba à la direction opérationnelle.

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Chez AWS, Benjamin Revcolevschi entend notamment accompagner l’accélération de l’adoption du cloud et de l’intelligence artificielle par les entreprises françaises. Il met également en avant le rôle du vaste écosystème de partenaires du géant américain pour transformer ces technologies en gains de compétitivité.

Cette nomination offre au passage un joli contrepoint à ses déclarations de 2024. Benjamin Revcolevschi présentait encore le fournisseur roubaisien comme « la plus belle plateforme qui existe en Europe pour créer une vraie alternative aux acteurs du cloud mondial ». Moins de deux ans plus tard, c’est donc depuis les rangs du premier hyperscaler mondial qu’il poursuivra sa carrière dans le cloud.