A l’occasion de l’événement Red Hat à Paris le 24 novembre 2026, l’opérateur Celeste a lancé une offre construite sur la plateforme Red Hat OpenShift « pour des PME et ETI qui veulent reprendre le contrôle de leurs coûts de virtualisation ».

« De plus en plus d’entreprises nous sollicitent parce qu’elles cherchent une alternative à leur environnement de virtualisation, dont les coûts augmentent sans qu’elles aient pu l’anticiper. Elles veulent reprendre la main sur leur budget sans renoncer à moderniser leurs applications, ni perdre la maîtrise de leurs données. Avec cette offre, nous leur proposons une plateforme ouverte, réversible et opérée par nos équipes, dans nos datacenters », déclare Nicolas Aubé, président et fondateur de Celeste (cf. photo), dans un communiqué.

Hébergée dans les centres de données souverains (HDS, ISO 27001) de Celeste et opérée par ses équipes en continu, la plateforme cloud hybride combine technologies open source, applications existantes et nouvelles, et usages de l’intelligence artificielle (IA). L’offre conjointe doit permettre d’orchestrer machines virtuelles et conteneurs au sein d’un même environnement, d’automatiser les déploiements applicatifs (CI/CD, infrastructure as code) et de pouvoir faire évoluer l’environnement et les solutions en fonction des besoins.

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« La plateforme permet également d’héberger et d’exécuter des charges de travail d’intelligence artificielle en local, dans les datacenters de Celeste. Les données utilisées par ces traitements restent dans cet environnement, sans transfert vers des clouds tiers », précise le communiqué.