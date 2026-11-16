Suite à la panne mondiale d’une durée de 38h de Microsoft 365, les 12 et 13 novembre 2026, les clients professionnels du géant de Redmond peuvent réclamer un crédit sur leurs frais d’abonnement. L’indemnité n’est pas accordée automatiquement. Ce crédit porte uniquement sur les services Microsoft affectés par la panne baptisée MO1550821 : Outlook, SharePoint, Teams, Copilot, etc. La compensation dépend des engagements contractuels entre l’entreprise cliente et Microsoft. D’après le barème SLA de Microsoft, des taux de 25%, 50% ou 100% s’appliquent selon l’indisponibilité réelle des services concernés.

La première étape est de déposer une demande étayée auprès de Microsoft avant expiration du délai contractuel. A titre d’exemple, pour une entreprise touchée par la panne des 12-13 novembre et relevant d’une facturation par mois civil, la date limite de dépôt est le 31 décembre 2026.

Si l’abonnement a été acheté directement auprès de Microsoft, la demande peut être effectuée en ligne depuis le centre d’assistance de Microsoft 365. S’il s’agit d’un achat indirect, les entreprises doivent passer par leur partenaire revendeur et/ou intégrateur qui centralise les réclamations et effectue les demandes via le portail partenaire.

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Les équipes IT savent généralement qu’elles ont tout intérêt à conserver les preuves des conséquences des pannes sur l’activité de leur entreprise : messages d’erreur datés, historique des tickets de support, suivi de l’état de la panne sur le tableau de bord status.cloud.microsoft, relevés internes des heures de début et de fin de la panne.

Microsoft précise exiger l’identifiant de l’organisation concernée, la référence de l’incident, la durée d’indisponibilité constatée, le nombre et la localisation des utilisateur·rice·s affecté·e·s ainsi que les démarches effectuées pour tenter de rétablir le service.