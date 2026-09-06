Pour la quatrième édition de sa matinale consacrée au modèle MSP, ChannelNews réunit neuf dirigeants de prestataires de services managés et trois experts, le mercredi 16 septembre à partir de 9h15, en direct de son studio de La Défense. Inscription gratuite et replay inclus sur la page de l’émission.

L’an dernier sur ce même plateau, des dirigeants de MSP témoignaient de gains spectaculaires sur l’automatisation des SOC et le tri des tickets. Douze mois plus tard, l’IA agentique promet un nouveau cap : remédiation autonome, maintenance prédictive multi-clients, agents capables d’orchestrer des actions sur l’ensemble de la stack. Entre les promesses des éditeurs et la réalité du terrain, le fossé reste pourtant immense : 87 % des MSP prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’IA en 2026, à peine 10 % l’ont déployée en production.

L’enjeu dépasse la seule productivité interne. Le marché des services managés progresse de plus de 10 % par an et, en France, le modèle MSP pèse déjà près de la moitié du chiffre d’affaires des prestataires IT les plus avancés. Mais la valeur se déplace, des MSP qui exécutent vers ceux qui orchestrent.

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Premier terrain d’observation, les opérations. Quels cas d’usage génèrent déjà un retour sur investissement mesurable, et comment préserver la dimension humaine du service quand la machine prend le relais sur la production ? Deuxième sujet, l’accompagnement des clients finaux, qui attendent de leur MSP qu’il devienne leur guide dans l’IA, entre déploiement de Copilot et lutte contre un shadow AI qui explose. Un chantier moins technique que commercial : comment structurer, tarifer et vendre une offre d’accompagnement progressive et rentable ?

Troisième axe, la cybersécurité et la croissance. Les attaques se déplacent à la vitesse de la machine, les agents IA élargissent la surface d’attaque, et les clients PME sont souvent convaincus que leur MSP les protège déjà 24 heures sur 24. S’y ajoutent l’entrée en application de NIS2 et de DORA, et une consolidation du marché français dans laquelle les fonds d’investissement intègrent désormais la maturité IA parmi leurs critères de valorisation.

Pour en débattre, la rédaction recevra Valentin Bourgeois, PDG et fondateur de Dhala Cyberdéfense, Jean-Benoit Carsin, directeur général et cofondateur d’ITcom Services, Maxime Charlès, président de Provectio, Yohan Matti, président d’Underscor, Hugues Mertens, PDG et fondateur d’About IT, Grégory Moulis, ingénieur systèmes et réseaux chez Itaia, Marc Pham, directeur général de Quietic, Nelson Ribeiro Gomes, directeur général d’Efisens, et Antoine Stamati, directeur général de Poweriti.

Ils seront accompagnés de Jean-Christian Dumas, head of channel France de Hornetsecurity, Séverine Carré, directrice produit et offre de Septeo IT Solutions, et Jérôme Guièze, ingénieur commercial de Wildix, partenaires de l’émission. Les débats seront animés par Johann Armand, rédacteur en chef de ChannelNews.

L’émission se tiendra le mercredi 16 septembre de 9h15 à 11h00, en direct et 100 % en ligne. Inscriptions sur la page de l’émission : https://matinales.channelnews.fr/matinale16-septembre-2026/