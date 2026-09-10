Celeste fait évoluer sa gouvernance avec la nomination d’Emmanuel Pugliesi au poste de directeur général. Il prend en charge l’ensemble des activités opérationnelles du groupe en France et en Suisse et préside son comité de direction. Nicolas Aubé, fondateur et président de l’opérateur, conserve le pilotage de la stratégie et des grandes orientations.

Cette nomination intervient dans le sillage du changement d’actionnaire majoritaire de Celeste, CVC DIF ayant pris le relais d’InfraVia Capital Partners en juillet dernier. Nicolas Aubé et l’équipe de management restent associés au capital.

Âgé de 50 ans, Emmanuel Pugliesi dispose de plus de 25 ans d’expérience dans les télécommunications. Après avoir débuté chez SFR, il participe en 2005 à la construction de NRJ Mobile au sein du groupe NRJ. Il rejoint ensuite Altice en 2015 à l’occasion du rachat de Virgin Mobile, où il occupe différentes responsabilités avant d’être nommé directeur général de SFR Business en 2020.

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Emmanuel Pugliesi estime que les clients B2B ont besoin « d’acteurs alternatifs agiles et solides », capables de maîtriser leur chaîne industrielle « de la connectivité jusqu’au cloud ». Son ambition est de faire de Celeste « l’acteur de référence dédié aux entreprises », en combinant proximité territoriale et maîtrise de ses infrastructures.

Pour Nicolas Aubé, son arrivée doit accompagner une nouvelle phase de développement : « Son expérience du marché B2B et sa connaissance des organisations complexes seront des atouts précieux pour accompagner le changement d’échelle du Groupe. »

Celeste revendique aujourd’hui 600 collaborateurs, 20.000 clients, un réseau propriétaire de 14.000 kilomètres en France et en Suisse et six datacenters exploités en propre. Le groupe entend accélérer son développement dans le cloud souverain, la cybersécurité managée et les infrastructures numériques critiques.