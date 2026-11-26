Ce témoignage est tiré de l’intervention de Christian Chichkine à la table ronde « Reprendre le contrôle de ses infrastructures : cloud, hébergement, virtualisation et verrouillage technologique », lors de la matinale 01Channel « Souveraineté numérique : le marché est là, comment le conquérir et avec qui ? » , le 2 juillet 2026. Il fait partie du fil rouge de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews qui donne la parole à dix-huit dirigeants du channel sur la manière de construire et de vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Le cloud n’est pas une destination magique. Christian Chichkine, directeur général de MikadoLabs, intégrateur longtemps très lié à Nutanix, associe souveraineté et réversibilité. Sa thèse : l’infrastructure doit redevenir une commodité et l’intelligence du SI remonter au-dessus. Le client choisit alors où placer chaque service.

Christian Chichkine connaît Nutanix de l’intérieur : il y a fait, dit-il, « un petit stage » avant de rejoindre MikadoLabs. Sa position sur le cloud ne relève pas du principe : il voit plusieurs moteurs, financier, technologique et surtout le besoin du client, « c’est quand même ça qui doit faire la décision à la fin ».

Ce que constate MikadoLabs sur le terrain, c’est que « beaucoup de gens se sont fait un peu promener par des discours marketing autour du cloud comme destination magique ». Il refuse pourtant d’opposer un modèle à l’autre : « il n’y a pas de bonne ou de mauvaise approche : il y a une approche qui est adaptée ou non aux besoins du client ».

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Le cloud, un modèle opérationnel

Pour MikadoLabs, le cloud n’est pas un lieu. C’est « plutôt un modèle opérationnel et une approche financière des choses », une opexisation des coûts et une façon différente de délivrer du service, par l’automatisation et l’orchestration. Le lien avec la souveraineté passe par deux notions qu’il y associe : l’hybridation et la réversibilité.

Si l’on considère la souveraineté toute seule, sans la réversibilité, on perd une partie du sujet. Christian Chichkine, MikadoLabs

L’hyperviseur, une commodité

Son principe : désolidariser l’intelligence du SI et l’infrastructure. « L’infrastructure doit redevenir ce qu’elle était au départ, une commodité, et l’intelligence doit remonter au-dessus. » Il cite Proxmox et Vates, des acteurs intéressants sur lesquels MikadoLabs travaille aussi. OpenStack l’intéresse également, mais il y voit une forte contrainte d’expertise sur le marché : « c’est moins pour tout le monde ». Toutes les discussions de l’intégrateur tournent aujourd’hui autour de ces sujets, avec des degrés divers d’adhérence à la technologie, et donc des transformations plus ou moins complexes.

Concrètement, une stack autonome d’orchestration, d’automatisation, d’identification et d’authentification rend la zone d’atterrissage secondaire. Chez Scalair, chez OVH ou chez le client, le même service est distribué partout. « C’est la porte ouverte immédiate à l’hybridation. » Une fois le SI segmenté et la criticité de chaque élément connue, l’entreprise répartit ses charges entre ses propres murs, un hébergeur et, pourquoi pas, un hyperscaler, en connaissance de cause.

Je sais pourquoi je le fais, je sais combien ça coûte, et je ne navigue plus à l’aveugle. Christian Chichkine, MikadoLabs

Le frein est humain

Les technologies sont là, convient-il. Le blocage principal reste le changement humain : comment amener les équipes à changer, comment les reskiller correctement, et comment porter le projet « par la valeur qu’il apporte, et non par un attachement idéologique ou technique, quel qu’il soit ».

D’où la place centrale qu’il donne au client. Ne pas partir de son besoin, c’est selon lui « un peu le toubib qui donne l’ordonnance avant d’avoir fait l’examen ». Les clients aux besoins simples peuvent prendre ce qui est sur étagère. Ceux dont le métier, la typologie de données, la répartition géographique ou les dépendances réglementaires sortent de l’ordinaire doivent s’associer à un acteur capable de les comprendre et de mettre le focus là où il doit être.