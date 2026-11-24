L’intégrateur versaillais Stordata, spécialisé en stockage et gestion sécurisée des données, publie un chiffre d’affaires de 129 millions d’euros pour l’année fiscale 2026, contre 120 millions en 2025.

En ce qui concerne sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le groupe déclare que ses émissions de gaz à effet de serre ont baissé de près de 11% sur les scopes 1 et 2 lors de son dernier exercice. Il revendique plusieurs initiatives : usage d’électricité verte, électrification de la flotte automobile, mise en oeuvre de la norme VS, ainsi que des actions en faveur de la qualité de vie au travail et des mobilités durables. L’entreprise annonce avoir obtenu le badge EcoVadis Bronze pour ces initiatives.

Au cours des douze prochains mois, le groupe présidé par Joël Thouvenin (cf. photo) ambitionne de poursuivre une dynamique de développement portée par une croissance organique soutenue, notamment autour de la cybersécurité et de la souveraineté des données, et par une politique active d’acquisitions, à l’instar du récent rachat de FDP Solutions. Fondée en 1989 à Paris, FDP Solutions est dirigée par Charles Cohen et vend des produits et services IT de stockage, sauvegarde et infrastructures à des clients spécialisés dans la banque, l’industrie et les services.

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Stordata revendique toujours 200 collaborateur·rice·s en France et une clientèle de plus de 1.000 ETI et grands comptes.