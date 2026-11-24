Gartner vient de publier l’édition 2026 de son Magic Quadrant consacré aux solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). La hiérarchie reste inchangée dans le haut du classement. Splunk conserve la tête sur l’axe de la capacité d’exécution, tandis que Google continue de se distinguer par la complétude de sa vision.

Six des seize fournisseurs évalués cette année figurent dans le carré des Leaders : Splunk, Google, Microsoft, CrowdStrike, Exabeam et Gurucul. CrowdStrike, classé parmi les Visionnaires en 2025, rejoint le groupe de tête, dont sort en revanche Securonix.

Splunk mise sur sa richesse fonctionnelle, Google sur l’IA

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Splunk, filiale de Cisco, se distingue selon Gartner par ses capacités de gestion des flux de données, l’étendue des fonctionnalités intégrées à son offre Enterprise Security (analyse comportementale, gestion de l’exposition aux menaces, IA agentique) et la richesse de ses outils d’automatisation. Le cabinet pointe toutefois la complexité de la personnalisation des droits d’accès, le niveau d’expertise requis pour exploiter pleinement la solution et le coût potentiellement prohibitif de l’ingestion des données pour certaines organisations.

Google se démarque avec Google Security Operations (SecOps) par l’intégration poussée de son IA Gemini dans les processus opérationnels, ses capacités d’ingénierie de la détection assistée par l’IA et la granularité de ses outils de gouvernance des données, particulièrement adaptée aux grandes organisations et aux prestataires de services de sécurité managés (MSSP). Gartner relève en revanche les limites des représentations graphiques dans l’interface utilisateur, l’absence d’alternative au déploiement en mode SaaS sur Google Cloud et la prise en charge limitée des lacs de données autres que BigQuery.

Autre progression notable dans le classement, celle de Datadog, qui passe du statut d’acteur de niche à celui de Challenger, illustrant le rapprochement des marchés de l’observabilité et de la cybersécurité. Palo Alto Networks reste le mieux positionné des Challengers, aux côtés de Datadog, Rapid7 et Fortinet. Elastic et Securonix figurent parmi les Visionnaires. IBM réintègre le classement dans le quadrant des acteurs de niche, où figurent également Sumo Logic, Huawei et ManageEngine. Graylog et le chinois QAX en sortent.

L’IA agentique et la maîtrise des coûts au cœur des évolutions

Cette édition témoigne de la mutation du SIEM en plateforme unifiée de détection, d’investigation et de réponse aux menaces, intégrant un nombre croissant de fonctionnalités jusqu’ici dévolues à des outils spécialisés.

L’IA agentique s’impose comme un axe majeur de différenciation. Au-delà de l’assistance conversationnelle aux analystes, les éditeurs développent des agents capables de conduire des investigations, de générer et de tester des règles de détection, de qualifier les alertes et d’automatiser certaines actions de remédiation.

Autre enjeu majeur : la maîtrise des coûts d’exploitation des données de sécurité. Face à l’augmentation des volumes de télémétrie, les fournisseurs investissent dans les mécanismes de filtrage des données en amont de leur ingestion, les lacs de données et les technologies de recherche fédérée, qui permettent d’interroger les données sans avoir à les centraliser systématiquement dans le SIEM.