Tout juste six mois après sa mise à disposition, l’Indice de résilience numérique (IRN) semble en passe de s’imposer comme une référence pour mesurer les dépendances technologiques des organisations. L’initiative connaît un succès qui dépasse les attentes de ses promoteurs. Plus d’une vingtaine d’entreprises de conseil et une cinquantaine de consultants ont déjà été agréés pour accompagner les entreprises dans leur démarche d’évaluation et de labellisation. Parallèlement, plusieurs centaines d’organisations utiliseraient déjà le référentiel, selon Arno Pons, cofondateur de l’association for Digital Resilience Initiative (aDRI), qui porte l’IRN, et directeur du think tank Digital New Deal.

Parmi les premiers cabinets agréés figurent notamment Deloitte, EY, Accenture, Capgemini, Sopra Steria, BearingPoint et Onepoint. Mais l’association a également ouvert son dispositif à de petites structures. La liste officielle des entreprises agréées doit être divulguée le 2 décembre.

L’IRN est né des réflexions menées depuis une dizaine d’années par Digital New Deal sur la souveraineté numérique. « La souveraineté absolue est une illusion, aucun pays ne pouvant prétendre maîtriser l’ensemble de sa chaîne technologique », explique en substance Arno Pons. L’enjeu réside davantage dans l’autonomie stratégique, qu’il définit comme la capacité à gérer ses interdépendances au sein d’un écosystème de confiance.

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Or, malgré l’importance stratégique de ces dépendances, les organisations disposent de peu d’outils pour les quantifier et évaluer les risques qui en découlent. D’où l’idée, développée avec David Djaïz – CEO d’Ascend Partners – et Yann Lechelle – président exécutif de Probabl – de créer un indice reposant sur un référentiel et un système de notation communs.

Élaboré pendant plusieurs mois avec des dizaines d’entreprises et d’organisations professionnelles – notamment le Cigref, qui a joué un rôle moteur – ce référentiel comporte 31 critères couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur numérique. Sa particularité est d’offrir une vision transversale des dépendances, là où les approches traditionnelles les traitent séparément. Les décisions relatives à la cybersécurité, à la conformité ou au RGPD sont souvent traitées séparément, souligne Arno Pons alors qu’elles relèvent d’une même chaîne de dépendances.

L’objectif est double : permettre aux directions générales de comprendre leurs dépendances technologiques et d’arbitrer leurs investissements sur des bases objectives, mais également disposer d’un standard permettant de comparer les organisations et d’identifier les vulnérabilités communes. À terme, l’association souhaite étendre ce standard à l’échelle européenne et faire de la résilience numérique un critère intégré aux décisions d’investissement.

Une forte demande pour l’autoévaluation interne

Accessible gratuitement sur GitLab, le référentiel peut être utilisé librement par les entreprises pour réaliser leur propre diagnostic. Celles qui souhaitent être labellisées doivent faire appel à un cabinet agréé, chargé de conduire l’évaluation. Le prix de la prestation est librement fixé par le prestataire.

Mais l’association travaille également à une troisième formule, intermédiaire, permettant aux organisations de faire certifier certains de leurs collaborateurs pour conduire leur autoévaluation en interne. Cette possibilité, encore en développement, suscite un intérêt particulièrement important, au-delà même des anticipations de ses promoteurs.

Selon Arno Pons, les entreprises souhaitent en effet commencer par s’approprier la méthodologie, sensibiliser leurs équipes et mettre à plat leurs dépendances avant de solliciter un regard externe. Il estime que cette formule pourrait être davantage sollicitée que l’accompagnement externe au cours des deux prochaines années.

Un déploiement dans les PME en préparation

Après les grandes entreprises, l’association prépare également la diffusion de son référentiel auprès des PME et des collectivités territoriales. Une première expérimentation est engagée avec ADN Ouest, dans les Pays de la Loire et en Bretagne. Elle vise à adapter les modalités d’évaluation aux besoins des petites organisations et à déterminer les profils de prestataires les mieux adaptés pour les accompagner localement.

Le référentiel est en effet conçu pour être modulable : une PME peut limiter son évaluation à un processus métier et aux actifs numériques critiques dont il dépend, sans devoir appliquer l’intégralité des 31 critères.

Cette territorialisation pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de business aux cabinets de conseil et aux ESN de proximité, en leur permettant de développer des prestations d’évaluation et d’accompagnement à la maîtrise des dépendances numériques.