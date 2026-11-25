Dell Technologies continue d’engranger les fruits de l’explosion des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2027, clos le 30 octobre, le constructeur texan a plus que doublé son chiffre d’affaires (+103 %), à 54,9 milliards de dollars. Son résultat d’exploitation a progressé de 251 %, à 7,4 Md$, et son bénéfice net de 266 %, à 5,7 Md$. Ces performances dépassent largement les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur des revenus de 49,3 Md$ et un bénéfice ajusté par action de 6,59 $, contre 9,45 $ effectivement réalisés.

Principal moteur de cette croissance, la division infrastructures (Infrastructure Solutions Group, ISG) a quasiment triplé ses revenus (+198 %), à 42 Md$. Elle concentre désormais plus des trois quarts du chiffre d’affaires du groupe. Les ventes de serveurs optimisés pour l’IA ont bondi de 291 %, à 22 Md$. Mais l’essor de l’IA profite également aux ventes de serveurs traditionnels et d’équipements réseau (+235 %, à 15 Md$) ainsi qu’à celles de solutions de stockage (+24 %, à 4,9 Md$). La rentabilité de la division s’est sensiblement améliorée, avec un résultat d’exploitation en hausse de 308 %, à 7,1 Md$.

La dynamique ne semble pas près de s’essouffler. Dell a enregistré pour 60,2 Md$ de commandes de serveurs IA au cours du trimestre, portant son carnet de commandes à un niveau record de 132,3 Md$. Le constructeur revendique désormais plus de 7 500 clients déployant ses solutions Dell AI Factory.

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En comparaison, l’activité PC (Client Solutions Group) marque le pas, avec une croissance limitée à 3 %, à 12,9 Md$, contre 20 % au trimestre précédent. Son résultat d’exploitation recule de 6 %, à 704 M$. Le constructeur s’attend à ce que les tensions sur les approvisionnements en composants mémoire perdurent en 2027.

Fort de ces résultats, Dell relève pour la troisième fois de l’exercice ses prévisions annuelles. Le groupe table désormais sur un chiffre d’affaires de 202 Md$ (+78 %), contre 192 Md$ anticipés précédemment, dont 78 Md$ au titre des seuls serveurs IA (+216 %). En 2022, Dell avait franchi pour la première fois le cap des 100 Md$ de chiffre d’affaires annuel (101,2 Md$), à la faveur de la forte demande de PC liée à la pandémie et à ses suites. Cinq exercices plus tard, c’est l’activité infrastructures qui devrait lui permettre de franchir celui des 200 Md$.