Netskope annonce la nomination de Carrie Francey au poste de Senior Vice President of Global Channel Sales. Elle prend la responsabilité de l’ensemble de l’écosystème mondial de partenaires du spécialiste de la cybersécurité, avec pour mission d’accélérer les ventes indirectes et de développer les opportunités liées à la sécurisation des usages de l’intelligence artificielle.

Carrie Francey possède une solide expérience du channel. Elle occupait depuis 2024 les fonctions de vice-présidente senior des ventes partenaires chez Zendesk, après cinq années passées chez ServiceNow, où elle avait notamment dirigé les partenariats au niveau mondial. Elle a également exercé des responsabilités commerciales chez HPE et passé plus de dix ans chez Microsoft. Elle est par ailleurs cofondatrice de Women in Cloud, une organisation dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le cloud.

Sa nomination intervient alors que Netskope renforce ses investissements dans son réseau de partenaires, notamment auprès des fournisseurs de services managés. L’éditeur a récemment lancé son programme Catalyst MSP/SP et l’outil Partner Orchestrator pour faciliter le déploiement et la gestion de ses solutions.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Dans un entretien accordé à CRN, Carrie Francey indique vouloir renforcer l’accompagnement technique des partenaires et les aider à développer des services autour de la sécurisation de l’IA. Elle entend également mettre l’accent sur l’adoption des solutions par les clients, au-delà de la seule conquête de nouveaux comptes.

« Les partenaires sont essentiels pour aider les organisations à s’adapter en toute sécurité aux mutations rapides du cloud, des données et de l’IA », souligne Carrie Francey dans le communiqué annonçant sa nomination.