Après la cession de son entreprise à Value IT, puis son départ du groupe, Philippe Collot n’a pas attendu longtemps avant de replonger dans le bain entrepreneurial. Avec Gotham Security, l’ancien dirigeant de Manhattan a pu concrétiser le projet qui le taraudait depuis longtemps : se concentrer exclusivement sur la cybersécurité, là où sa précédente structure, bien que spécialisée en réseaux et sécurité, avait une vocation beaucoup plus généraliste.

Ce positionnement répond à une conviction de Philippe Collot : le marché valorise les acteurs capables d’afficher une spécialisation claire. L’offre de Gotham Security couvre ainsi : le conseil, l’audit et les tests d’intrusion, l’intégration et le management de solutions de cybersécurité – avec une forte dominante autour des technologies de Check Point –, la gestion de firewalls, la protection des postes et de la messagerie, et la gestion des identités et des accès – avec notamment Memority.

L’entreprise intervient aussi sur des sujets de gouvernance, un domaine sur lequel Philippe Collot vient de se spécialiser. Elle travaille notamment pour des PME, mais aussi pour des organisations publiques ou parapubliques, avec par exemple des missions d’audit auprès de syndicats de gestion de l’eau, un secteur où les enjeux de préparation cyber deviennent de plus en plus sensibles.

La société entend également progresser vers un modèle de services managés. Son ambition est d’industrialiser progressivement un socle de supervision et de détection adapté aux PME. Pour cela, Gotham Security travaille notamment autour de Wazuh, solution de sécurité open source que l’entreprise a intégrée pour bâtir une plateforme SIEM accessible à des clients disposant de budgets limités.

L’activité repose aujourd’hui sur une équipe de sept personnes : trois au commerce (dont une assistante) et quatre à la technique. Après 300.000 euros l’an dernier, l’entreprise vise près de 700.000 euros de chiffre d’affaires cette année. Une croissance encourageante qui va lui permettre de poursuivre ses investissements dans sa visibilité, son offre managée et le développement de son portefeuille de partenaires.