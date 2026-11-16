SCC France annonce avoir obtenu le statut Apple Premium Education Partner, une reconnaissance qui vient conforter son positionnement sur le marché du numérique éducatif. L’intégrateur rejoint ainsi le cercle restreint des partenaires spécialisés d’Apple dans l’éducation, aux côtés d’Econocom, de C&C, de Bimp Éducation, Heliaq et Sophiae.

À travers sa division SCC Education, l’ESN accompagne les collectivités, académies et établissements d’enseignement, du primaire au supérieur, dans leurs projets d’équipement numérique. Ce nouveau statut valorise sa capacité à intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des produits Apple : conseil, fourniture, déploiement, gestion des équipements, formation des utilisateurs et reprise en fin d’usage.

SCC France entend notamment s’appuyer sur son maillage territorial et ses capacités logistiques pour piloter des déploiements à grande échelle. L’intégrateur dispose également de plusieurs référencements auprès des centrales d’achat publiques, dont l’UGAP, au titre du marché « Solutions pour l’éducation » depuis septembre 2023, ainsi que le RESAH, la CANUT et Cap Territoires. Il propose par ailleurs des solutions de location permettant aux collectivités d’étaler leurs investissements.

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« La réussite d’un projet numérique éducatif ne dépend pas uniquement du choix des équipements », souligne Loïc Guillaume, directeur de la division Enterprise & Digital Solutions de SCC France, qui insiste sur l’importance de l’accompagnement des équipes et de l’intégration des technologies aux usages pédagogiques.