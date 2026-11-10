Anthropic a précisé les modalités de son introduction en Bourse dans un nouveau document déposé le 10 novembre auprès de la SEC. Le créateur de Claude prévoit de proposer 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars, ce qui pourrait porter sa valorisation à 1 400 milliards de dollars. Un montant inférieur aux ambitions initialement évoquées, mais qui témoigne des attentes considérables suscitées par l’intelligence artificielle.

Anthropic entre dans la dernière ligne droite de son introduction en Bourse. Selon son prospectus actualisé, l’entreprise prévoit de mettre sur le marché 825 millions d’actions de classe A, dont 801,35 millions d’actions nouvelles et 23,65 millions cédées par des actionnaires existants. À la borne haute de la fourchette indicative de 70 à 78 dollars par action, l’opération pourrait représenter jusqu’à 64,35 milliards de dollars. La valorisation atteindrait alors environ 1 404 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Cette estimation reste en deçà des 1 500 à 2 000 milliards de dollars précédemment envisagés, mais dépasse sensiblement les 965 milliards de dollars auxquels Anthropic avait été valorisé lors de sa levée de fonds de mai dernier. L’entreprise prévoit une cotation sur le Nasdaq sous le symbole « ANT », potentiellement dès le 19 novembre, selon CNBC. L’opération s’annonce comme l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’histoire, toutefois derrière celle de SpaceX, qui a levé 85,7 milliards de dollars en juin dernier, pour une valorisation initiale de 1 770 milliards de dollars.

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Parallèlement, Anthropic prévoit un placement privé de 26 milliards de dollars auprès de sept partenaires technologiques, dont Google et Nvidia, qui apporteront chacun 10 milliards de dollars. AMD, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC participeront également à cette opération. En cumulant introduction en Bourse et placement privé, Anthropic estime pouvoir encaisser 84,6 milliards de dollars nets, voire 93,7 milliards en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Cette mobilisation financière intervient alors qu’Anthropic affiche une croissance spectaculaire, mais reste lourdement déficitaire. Comme nous l’indiquions début novembre, l’entreprise a réalisé 33,25 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 1 200% sur un an, pour une perte nette cumulée de 104 milliards de dollars, largement amplifiée par des effets comptables. Ses engagements contractuels, principalement liés aux infrastructures de calcul, atteignent 895 milliards de dollars.

L’introduction d’Anthropic constituera ainsi un test majeur de l’appétit des investisseurs pour l’IA, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les investissements colossaux nécessaires à son développement et leur rentabilité future.