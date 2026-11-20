CrowdStrike serait en négociation pour acquérir son compatriote Zscaler, selon Bloomberg, qui a révélé l’information vendredi 20 novembre. L’information a été confirmée à Reuters par deux sources proches du dossier, qui précisent toutefois que les discussions pourraient ne pas aboutir. Aucun montant ni calendrier n’a été communiqué et les deux entreprises n’ont pas commenté ces informations.

Le rapprochement des deux géants américains de la cybersécurité donnerait naissance à un acteur pesant potentiellement quelque 265 milliards de dollars en Bourse, capable de concurrencer frontalement Palo Alto Networks sur le marché des plateformes de sécurité intégrées.

L’opération serait l’une des plus importantes jamais réalisées dans la cybersécurité. Zscaler affichait une capitalisation boursière d’environ 32 milliards de dollars vendredi à la clôture, contre quelque 233 milliards pour CrowdStrike. La révélation des négociations a fait bondir le titre Zscaler de 17% dans les échanges après-Bourse, tandis que celui de CrowdStrike reculait de 8%. Un éventuel rachat pourrait être financé principalement en actions.

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Des expertises complémentaires

Sur le plan industriel, les deux groupes présentent des expertises largement complémentaires. CrowdStrike s’est imposé comme une référence de la protection des terminaux (EDR/XDR) avec sa plateforme Falcon, progressivement étendue à la sécurité du cloud, des identités et aux opérations de sécurité. De son côté, Zscaler est l’un des pionniers de la sécurité réseau délivrée depuis le cloud, notamment du Zero Trust Network Access (ZTNA) et du Security Service Edge (SSE). L’éditeur a été reconnu comme Leader dans les Magic Quadrant 2026 de Gartner consacrés au SSE et aux plateformes SASE.

Leur rapprochement permettrait à CrowdStrike de combler une lacune importante de son portefeuille dans la sécurité des accès réseau et de rivaliser plus directement avec Palo Alto Networks. Il s’inscrirait dans la tendance à la consolidation des outils de cybersécurité autour de plateformes unifiées, accélérée par les besoins de protection liés à l’IA.

Un partenariat déjà ancien

Les deux entreprises ne partent d’ailleurs pas de zéro. Partenaires technologiques depuis plusieurs années, elles ont encore renforcé leur collaboration en septembre dernier afin de rapprocher leurs capacités de détection, leurs renseignements sur les menaces et leurs outils d’automatisation. Leurs solutions disposent déjà de plusieurs intégrations, notamment entre Zscaler et Falcon Next-Gen SIEM.

Reste à surmonter les obstacles financiers, réglementaires et de gouvernance d’une telle opération. Selon Reuters, celle-ci nécessiterait notamment le soutien de Jay Chaudhry, fondateur et directeur général de Zscaler, qui demeure son principal actionnaire.