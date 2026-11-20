L’éditeur étasunien d’outils de test et de vérification de code Curtail publie une étude mesurant les conséquences de la correction de code effectuée par des agents IA. Dans le cadre de cette étude, il a effectué plus de 2.000 essais avec 88 modèles différents d’IA issus de 24 laboratoires.

Il en ressort que lorsqu’un agent de programmation corrige un bug, il modifie environ quatre autre éléments qu’on ne lui a pas demandé de toucher. Le code corrigé parvient tout de même à passer les tests fonctionnels alors qu’il intègre potentiellement une faille critique : injection SQL, mauvaise gestion de l’authentification, exposition de clés API ou secrets codés en dur.

Si les agents de programmation IA accélèrent considérablement l’écriture de code, ils provoquent des dégâts silencieux et invisibles à court terme, masqués par une productivité apparente. Plutôt que de réutiliser ou de refactoriser des fonctions existantes, ils ont tendance à générer de nouveaux blocs complets, gonflant artificiellement la base de code et compliquant la maintenance. Ils prennent souvent des décisions implicites sans concertation ni documentation, créant ainsi des incohérences structurelles qui n’apparaissent que lors de la mise à l’échelle.

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Les équipes humaines de développement, en moindre nombre, ont tendance à relire moins attentivement un code propre en apparence. Elles réduisent leur vigilance face aux erreurs subtiles de logique ou de corruption silencieuse des données. Avec la montée en puissance du ‘vibe coding’, personne ne maîtrise plus réellement le fonctionnement interne des systèmes et applications ni les interactions entre les briques logicielles.

D’après Curtail, même les modèles d’IA les plus avancés introduisent des modifications de code involontaires qui n’ont pas lieu d’être. « Si vous utilisez des agents de codage en situation de crise, la question n’est pas de savoir quel modèle présente le moins de défaillances ou d’hallucinations. Il s’agit plutôt de déterminer si votre agent est capable de percevoir la différence dans son propre comportement avant d’écrire le prochain correctif », alerte l’étude mise à jour le 5 novembre 2026.