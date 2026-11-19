Cassie Leroux succède à Thomas Kerjean en tant que PDG de l’éditeur marseillais spécialisé en sécurité de la messagerie. Elle était auparavant directrice des opérations de Mailinblack, une entreprise qu’elle a rejoint il y a cinq ans en tant que directrice produits.

Durant les sept ans de présidence de Thomas Kerjean, les effectifs de Malinblack ont grossi de 30 à 110 salarié·e·s et le modèle de distribution est passé du direct au 100% indirect. A présent, l’entreprise revendique 26.000 entreprises clientes pour plus de deux millions d’utilisateur·rice·s.

A l’avenir, Cassie Leroux entend étoffer l’équipe commerciale de sa société, en recrutant des personnes hors de Marseille, afin de se rapprocher des partenaires de distribution répartis dans l’Hexagone.

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La nouvelle PDG veut également développer les partenariats existants en proposant des outils de sensibilisation aux risques cyber avec simulation d’attaques personnalisées, de la formation, de la gestion de mots de passe et du pilotage des risques. Mailinblack entend aussi poursuivre l’intégration de l’IA dans ses produits, notamment à travers son offre Néréus. Les prestataires devraient ainsi pouvoir concevoir des offres personnalisées, associant divers produits de Mailinblack.

Enfin, Cassie Leroux veut développer l’entreprise en Europe, en commençant par les pays francophones.

« J’ai rejoint Mailinblack avec la conviction que la cybersécurité ne devait pas être réservée aux grandes entreprises », déclare Cassie Leroux, dans un communiqué. « Aujourd’hui, l’entreprise a tous les atouts pour devenir le champion européen de la cybersécurité des PME : une plateforme technologique robuste et complète, un solide réseau de partenaires et des équipes engagées. La prochaine étape pour nous, c’est de changer d’échelle, d’accélérer avec nos partenaires, de continuer de faire de l’IA un levier de protection pour chaque utilisateur, et de porter notre modèle à l’international ».