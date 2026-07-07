Le conseil d’administration de Numeum a élu, le 1er juillet, Mehdi Houas à la présidence du syndicat patronal du numérique pour un mandat de trois ans. Il succède à Véronique Torner, qui occupait cette fonction depuis juin 2023.

Président fondateur de Talan, Mehdi Houas est administrateur de Numeum depuis neuf ans. Il présidait jusqu’ici les commissions « Finances & Fiscalité » et « Industrie » du syndicat. Il a également présidé, de 2022 à 2024, l’association Talents du Numérique, consacrée aux enjeux de formation et d’attractivité des métiers du secteur.

Mehdi Houas prend la tête de Numeum dans un contexte marqué par la montée en puissance de l’intelligence artificielle, les débats sur la souveraineté numérique et l’approche des échéances électorales de 2027.

Sous son mandat, Numeum entend renforcer la place de la filière numérique dans le débat public et faire valoir son rôle dans la compétitivité et la résilience de l’économie française. Le syndicat prévoit également d’accentuer son action européenne, en lien avec les institutions et les filières numériques des autres États membres, afin de porter une vision commune du numérique à l’échelle du continent.

Numeum entend également initier des partenariats internationaux avec d’autres écosystèmes, notamment africains. Numeum indique enfin vouloir poursuivre son engagement en faveur d’un numérique responsable et de confiance.

Numeum rassemble près de 2.500 entreprises adhérentes (ESN, éditeurs de logiciels, plateformes et sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies), représentant d’après l’organisation 85% du chiffre d’affaires du secteur, estimé à 70 milliards d’euros et 670.000 collaborateurs en France.