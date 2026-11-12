Après quarante ans de carrière dans l’informatique, dont quinze à la tête d’Apixit (ex-DCI), Fabrice Tusseau s’apprête à prendre sa retraite. L’occasion pour cette figure du channel français de revenir sur son parcours, ses convictions et les enseignements qu’il souhaite transmettre aux nouvelles générations.

« Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. » C’est l’une des maximes qu’emploie volontiers Fabrice Tusseau pour résumer sa philosophie de vie – avec « toujours regarder le verre à moitié plein » et « Carpe Diem ». Volontiers jovial, adepte de l’autodérision, mais aussi exigeant et déterminé, l’ancien président d’Apixit revendique un management fondé sur la confiance, l’écoute et l’engagement collectif. Une conception forgée au fil de sa carrière.

Il cite notamment Gérard Vivier, qui lui a mis le pied à l’étrier chez Cabletron en 1991 et lui a inculqué le principe du « Never give up ». Une leçon de résilience qui lui a été utile lorsqu’il a fallu rebondir, par deux fois au cours de sa carrière, après la suppression de son poste. Lui-même, il reconnaît avoir dû trancher dans le vif lorsqu’un manager ne donnait pas satisfaction.

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Mais c’est surtout son expérience à la tête de DCI, devenu Apixit, qui aura marqué son parcours. Lorsqu’il rejoint l’intégrateur en 2011, après vingt-cinq années passées chez des différents constructeurs et le grossiste Westcon, il se fixe une ambition : construire l’entreprise qu’il aurait aimé avoir comme partenaire. Une entreprise reconnue pour ses compétences, mais aussi pour la qualité de ses relations humaines, sa loyauté et sa capacité à construire des partenariats durables.

Quinze ans plus tard, le pari est tenu. Apixit a changé de dimension – il est passé de 80 à 350 collaborateurs – , développé ses services managés, avant de rejoindre le groupe allemand Bechtle en 2023. Fabrice Tusseau y voit avant tout une réussite collective. « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin », aime-t-il rappeler.

Pour lui, le leadership ne consiste pas à tout savoir ni à tout décider. Il repose sur la capacité à donner une vision, à recruter des collaborateurs meilleurs que soi, à reconnaître leurs qualités et à leur laisser suffisamment d’autonomie pour prendre des initiatives. Une posture qui suppose de l’humilité et une bonne capacité de remise en question.

Sa dernière grande satisfaction professionnelle est d’ailleurs d’avoir su organiser sa propre succession. Nicolas Servage-Montel, qu’il avait recruté en 2014 pour structurer les fonctions financières, administratives, informatiques et RH de l’entreprise, lui a succédé à la présidence d’Apixit le 1er avril 2026. Une transition préparée sur dix-huit mois, au terme de laquelle Fabrice Tusseau s’est retiré des instances de direction.

Aux jeunes entrepreneurs du numérique, il rappelle que chaque rupture technologique est une occasion de réinventer son métier. Il voit ainsi un parallèle entre l’émergence des réseaux locaux, qu’il a contribué à populariser chez Cabletron au début des années 1990, et celle de l’intelligence artificielle aujourd’hui. À l’époque, il fallait évangéliser les clients, démontrer l’intérêt de ces technologies et construire un modèle économique autour de nouveaux usages. Les entrepreneurs de l’IA sont aujourd’hui confrontés à des défis comparables.

Mais il souligne aussi combien la proposition de valeur des acteurs du channel s’est transformée sur la même période. À ses débuts, leur activité reposait sur la vente, l’installation et la maintenance d’équipements. Avec le cloud et la dématérialisation des infrastructures, elle s’est progressivement déplacée vers le conseil, l’automatisation, la supervision et les services managés. Les intégrateurs vendent désormais moins des produits que des solutions et des engagements de service dans la durée. Une évolution qui rend plus déterminantes encore la qualité de l’accompagnement et la confiance des clients.

Son conseil aux nouvelles générations ? Ne jamais perdre de vue la dimension humaine du métier, savoir écouter, apprendre de ses erreurs, rebondir après les échecs et ne pas procrastiner lorsqu’une décision s’impose. Sans oublier de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

À compter du 1er janvier 2027, Fabrice Tusseau entend consacrer davantage de temps à sa famille (notamment ses trois petits-enfants), voyager et pratiquer le golf. Il n’exclut toutefois pas de continuer à accompagner des dirigeants dans leurs projets de croissance externe ou de transformation, voire de leur transmettre son expérience à travers des missions de mentorat.

Repères | Fabrice Tusseau, quarante ans dans l’IT

1986 – Premiers pas dans l’informatique. Ingénieur de formation, spécialisé en robotique et intelligence artificielle, il débute chez McDonnell Douglas Information Systems, dans l’univers du Minitel et des centres serveurs télématiques.

1989-2001 – L’école des constructeurs américains. Il évolue vers les fonctions commerciales et de direction chez Motorola Codex, Cabletron, 3Com et Enterasys. Chez Cabletron, à partir de 1991, il participe à l’émergence du marché des réseaux locaux.

2001-2011 – Les services et la distribution. Il rejoint l’ESN EDS, puis le distributeur à valeur ajoutée Westcon en 2004, où il exerce des responsabilités de direction.

2011 – Le virage entrepreneurial. Il prend la direction de DCI, intégrateur d’environ 80 collaborateurs, avec l’ambition d’en faire un acteur de référence des réseaux et de la cybersécurité.

2023 – Adossement à Bechtle. DCI, devenu Apixit en 2019, rejoint le groupe allemand, ouvrant une nouvelle étape de son développement.

2026 – Transmission et retraite. Nicolas Servage-Montel lui succède à la présidence le 1er avril. Fabrice Tusseau mettra un terme à sa carrière opérationnelle à la fin de l’année.