L’éditeur de solutions de communications unifiées Wildix annonce la nomination de Benoît Grosso au poste de Country Manager pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse francophone. En fonction depuis le 6 octobre, il aura notamment pour mission d’accélérer le développement commercial de l’éditeur à travers son réseau de partenaires, canal exclusif de distribution de ses solutions.

Benoît Grosso rejoint Wildix après plus de cinq ans chez Zoom, où il occupait les fonctions de Sales Manager France et de responsable des offres de téléphonie pour l’Europe du Sud. Il avait auparavant exercé des responsabilités commerciales et de gestion des partenariats stratégiques chez Arkadin, après avoir passé près de dix ans chez GE Capital Solutions.

Il s’appuie sur une équipe française de 17 collaborateurs, comprenant notamment cinq Partner Development Managers, cinq experts techniques, quatre collaborateurs marketing et deux spécialistes de la réussite client.

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L’une de ses priorités sera d’accompagner les partenaires dans le développement de nouvelles opportunités commerciales autour de l’IA agentique, au-delà de l’activité historique de téléphonie de l’éditeur. Wildix met notamment à leur disposition ses agents Wilma AI, dont Wilma Product Expert, dédié à l’assistance technique, et Wilma Live Agent Assist, conçu pour assister les conseillers pendant leurs échanges avec les clients.

« Les dirigeants savent que l’IA compte, mais beaucoup attendent encore des cas d’usage concrets. Avec l’équipe France, les agents Wilma AI et la Sales Academy, nous donnons à nos partenaires francophones les moyens de transformer l’IA en chiffre d’affaires chez leurs clients, bien au-delà de la téléphonie », souligne Benoît Grosso.

Pour soutenir cette stratégie, Wildix organisera début février 2027 à Paris une nouvelle session de sa Sales Academy dédiée au marché francophone. Cette initiative vise à aider les revendeurs et intégrateurs à identifier des cas d’usage concrets de l’IA et à mieux valoriser ces nouvelles offres auprès de leurs clients.