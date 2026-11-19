Palo Alto Networks poursuit sa stratégie d’acquisitions avec une nouvelle opération d’envergure dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le géant de la cybersécurité a annoncé le rachat d’Applied Compute, une jeune pousse spécialisée dans l’adaptation et l’exploitation des modèles d’IA ouverts, pour 4,5 milliards de dollars. Il s’agit de sa deuxième plus importante acquisition après CyberArk.

Palo Alto Networks a annoncé le 18 novembre la signature d’un accord définitif pour acquérir Applied Compute, une start-up américaine fondée en 2025 par d’anciens chercheurs d’OpenAI. L’opération, entièrement financée en actions, devrait être finalisée entre février et avril 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

Applied Compute développe une plateforme permettant aux entreprises de personnaliser des modèles d’IA ouverts avec leurs propres données, puis de les déployer en production. Début novembre, la jeune pousse avait levé 350 millions de dollars sur la base d’une valorisation de 3,25 milliards de dollars. Elle revendiquait alors plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annualisés et comptait notamment Microsoft et DoorDash parmi ses clients.

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Avec cette acquisition, Palo Alto Networks entend se positionner sur le marché des infrastructures d’IA d’entreprise sécurisées. L’objectif est de permettre aux organisations de développer et d’exploiter leurs propres modèles, dans le cloud public comme dans des environnements souverains, tout en intégrant nativement les fonctions de cybersécurité. L’opération doit également renforcer les capacités internes de recherche en IA du groupe et accélérer l’intégration de cette technologie dans ses offres. Yash Patil, cofondateur et directeur général d’Applied Compute, rejoindra Palo Alto Networks comme codirecteur de l’intelligence artificielle.

Il s’agit de la deuxième plus importante acquisition annoncée par Palo Alto Networks, derrière celle de CyberArk, spécialiste de la sécurité des identités, valorisée à environ 25 milliards de dollars lors de son annonce en juillet 2025 et finalisée en février 2026. Elle dépasse notamment le rachat de Chronosphere, spécialiste de l’observabilité cloud, annoncé pour 3,35 milliards de dollars en novembre 2025. Le groupe a également multiplié les acquisitions ciblées dans l’IA, notamment Koi, Portkey, Console et Protect AI.

Cette offensive intervient alors que Palo Alto Networks affiche une forte croissance. Son chiffre d’affaires a progressé de 39% au premier trimestre de son exercice 2027, à 3,44 milliards de dollars. Fort de ces résultats, le groupe a relevé sa prévision de revenus annuels, désormais comprise entre 14,52 et 14,57 milliards de dollars.