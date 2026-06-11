Avec Azure Logic Apps Automation, Microsoft veut transformer l’automatisation d’entreprise en sport d’équipe : moins de plomberie Azure à assembler, plus de workflows prêts à passer en production, avec IA, gouvernance et connecteurs intégrés.

Dans la galaxie Azure, Logic Apps est l’un de ces services dont on parle le moins mais néanmoins essentiels. Son rôle : connecter des applications, automatiser des processus, orchestrer des échanges entre systèmes cloud, SaaS et environnements internes. En clair, c’est la tuyauterie intelligente d’Azure Integration Services : on y branche Salesforce, SAP, Microsoft 365, SQL Server, des API maison, des événements, des fichiers, des messages… et l’on obtient des workflows capables de faire circuler l’information sans qu’un humain passe sa journée à copier-coller des données entre trois écrans. Microsoft revendique plus de 1 400 connecteurs disponibles pour Logic Apps.

Avec Azure Logic Apps Automation, annoncé un peu en catimini lors de la Build 2026 et disponible en préversion publique, Microsoft ajoute une nouvelle brique très prometteuse à cet édifice. Ce n’est pas une refonte de Logic Apps, mais un nouveau SKU, accessible via une expérience SaaS dédiée, pensé pour réduire la friction entre l’idée d’automatisation et son exploitation réelle.

Logic Apps Automation ne remplace pas Logic Apps, mais change la manière de créer, opérer et gouverner les automatisations, avec moins de fichiers YAML, moins d’assemblage manuel et davantage de focalisation sur le résultat métier.

Le principe de fonctionnement se veut trivial : les équipes décrivent ce qu’elles veulent automatiser, l’IA aide à construire le flux, et la plateforme fournit d’emblée le socle d’exécution, les connecteurs, les modèles, les services de connaissance, l’identité, la supervision et les garde-fous de sécurité. Ça paraît presque trop simple pour être vrai. La pratique est rarement aussi fluide.

Du low-code, mais avec casque et ceinture

Reste qu’avec cette nouvelle solution, Microsoft vise un trou dans la raquette de l’automatisation. D’un côté, elle propose déjà Power Automate qui sert très bien les automatisations personnelles ou métiers dans Microsoft 365. De l’autre, Logic Apps Standard reste l’outil des équipes d’intégration, des développeurs et des architectes.

Entre les deux, beaucoup d’entreprises ont besoin de créer vite des automatisations sérieuses, sans transformer chaque workflow en mini-projet d’infrastructure. C’est précisément le positionnement de Logic Apps Automation : une porte d’entrée plus simple, mais appuyée sur le moteur enterprise de Logic Apps.

Et Microsoft promet que la solution n’a pas d’effet démo ! Logic Apps est une solution d’entreprise pensée pour la mise en production : isolation par projet, limites d’exécution dédiées, intégration VNET, endpoints privés, RBAC, journalisation, politiques de gouvernance. Autrement dit, l’éditeur veut éviter le syndrome du “super agent IA” bricolé le vendredi soir, puis impossible à auditer le lundi matin. Voilà qui devrait rassurer les DSI.

L’agent IA trouve enfin sa salle des machines

Bien sûr, Logic Apps Automation introduit plusieurs modes d’intégration avec les agents IA. Les workflows peuvent servir d’outils appelables dans une boucle agentique : ils peuvent invoquer directement des agents Microsoft Foundry et les équipes peuvent aussi exécuter certains « harnesses » d’agents dans des environnements managés et isolés. En parallèle, le serveur MCP de Logic Apps passe en disponibilité générale, ce qui permet d’exposer des workflows existants comme outils compatibles Model Context Protocol. Pour les entreprises, c’est une façon pragmatique de recycler des années d’automatisation en capacités immédiatement consommables par des agents IA.

Autre nouveauté clé : Knowledge as a Service. L’idée est de fournir une base de connaissance prête à l’emploi pour les agents, sans imposer aux équipes de monter leur propre pipeline RAG avec stockage vectoriel, embeddings, ingestion documentaire et configuration des modèles. Dans le SKU Automation, Microsoft gère l’ensemble. Les utilisateurs chargent des documents, les attachent à leur agent, et la plateforme s’occupe du découpage, de l’indexation et de la recherche. Pour les organisations qui veulent garder la main, le SKU Standard permet toujours d’utiliser ses propres ressources Cosmos DB et modèles IA.

Sur le marché, Microsoft ne joue évidemment pas seul. Les alternatives ou cousins naturels s’appellent Power Automate pour l’automatisation bureautique et métier, Zapier ou Make pour les automatisations SaaS rapides, Workato, Boomi, MuleSoft, Tray.io ou n8n pour l’iPaaS et l’intégration d’entreprise, sans oublier AWS Step Functions et Google Workflows côté cloud hyperscaler. La différence que Microsoft veut mettre en avant tient à l’ancrage Azure : connecteurs, sécurité, gouvernance, agents, MCP et connaissances d’entreprise dans une même boîte. Reste maintenant à voir si cette boîte saura rester simple quand les vrais processus, eux, recommenceront à se comporter comme de vrais processus : plantés par les surprises, souvent hybrides, encore plus souvent historiques et bien évidemment jamais tout à fait documentés.