À l’occasion du salon IT Partners, Bouygues Telecom annonce le lancement de Bouygues Telecom Pro Intégration, une nouvelle marque destinée à accélérer son développement sur le marché des PME et TPE. Cette activité sera pilotée par Emmanuel Blanc (photo), fondateur d’ALLEO, société spécialisée dans l’intégration et les services managés, intégrée au groupe Bouygues Telecom en 2023.

Avec cette nouvelle entité, l’opérateur formalise une offre de services ICT en marque blanche, fortement orientée cybersécurité managée, pensée pour être distribuée par des partenaires IT de proximité.

« Avec Bouygues Telecom Pro Intégration, nous complétons nos approches traditionnelles de distribution de nos solutions et renforçons notre proposition de valeur sur ce marché. Grâce à cette nouvelle marque, nous ambitionnons également de développer notre écosystème de partenaires revendeurs et de continuer à nous positionner comme un partenaire facilitateur pour tous nos clients », souligne Emmanuel Blanc.

L’offre permet aux partenaires d’adresser les besoins croissants des PME en matière de cybersécurité, sans avoir à internaliser des compétences lourdes ou un SOC 24/7. Elle couvre la protection des postes de travail (EDR), la gestion des identités, la sécurisation des réseaux (pare-feu, LAN, Wi-Fi), la détection de menaces par intelligence artificielle et la supervision continue des systèmes d’information.

Opérationnellement, Bouygues Telecom Pro Intégration s’appuie sur ALLEO, qui revendique un modèle 100 % intégré, sans sous-traitance. L’entreprise dispose de 11 agences en France, d’équipes techniques en région et d’un SOC interne opéré en continu, de plus en plus outillé en automatisation et en IA pour accélérer la détection et la remédiation des incidents.

Sur le plan technologique, le catalogue a volontairement été resserré autour de partenaires stratégiques, avec Fortinet pour la sécurité réseau et CrowdStrike pour la protection des postes de travail. Un choix assumé pour garantir un haut niveau d’expertise et de supervision, notamment sur les enjeux d’identité, devenus centraux dans les attaques visant les PME.

Le modèle repose sur une répartition claire des rôles : les partenaires conservent la relation client et les gestes de proximité, tandis que Bouygues Telecom Pro Intégration assure la conception, la configuration, la supervision et porte la responsabilité opérationnelle de la cybersécurité. Un portail partenaires est en cours de finalisation afin de faciliter la commande, le dimensionnement des prestations et la visibilité sur les environnements clients.

La commercialisation s’appuie dans un premier temps sur un écosystème existant d’environ 200 intégrateurs certifiés en région, avant une ouverture plus large afin d’élargir le maillage territorial et répondre aux besoins de proximité d’un maximum de PME.