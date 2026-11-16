L’infrastructure de l’IA pourrait générer 617 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde entre 2025 et 2050, selon le calcul de l’ONG étasunienne Basel Action Network (BAN). En effet, le renouvellement rapide des serveurs et GPU dédiés à l’IA accélère l’obsolescence du matériel bien avant sa fin de vie.

« Ce changement d’infrastructure IT à l’échelle planétaire va générer un tsunami sans précédent d’équipements électroniques obsolètes », avertit l’ONG spécialisée dans les déchets dangereux.

« Les estimations antérieures concernant les déchets électroniques liés à l’IA ont sous-estimé les volumes à venir car elles se concentraient principalement sur les serveurs et les accélérateurs qui ne représentent que 13% de l’infrastructure d’un centre de données. Notre étude identifie cinq catégories d’équipements (notamment les réseaux, la distribution d’énergie, le stockage/la sauvegarde et le refroidissement), qui totalisent environ 70.000 tonnes par GW de capacité ». Et d’ajouter : « L’adoption mondiale de l’IA impose un remplacement rapide des ordinateurs, des téléphones, des appareils en périphérie et des infrastructures de télécommunications, tant à domicile qu’au travail. Dans nos modèles tant prudents qu’optimistes de ce phénomène, cette contagion en aval (16,2–30,7 Mt/an) devrait dépasser les déchets générés au sein même des centres de données (15,5 Mt/an) ».

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Les nouveaux chiffres multiplient par un facteur de 40 à 60 le volume de déchets électroniques anticipé jusqu’à présent. Ce volume pourrait remplir jusqu’à 23 millions de conteneurs, « assez pour faire six fois le tour du globe » si ces derniers étaient mis bout à bout, illustre le BAN.

A partir des est!mations d’analystes du secteur, 7.000 milliards de dollars vont être dépensés pour mettre en place les infrastructures qui sous-tendent le fonctionnement de l’IA entre 2025 et 2030. A titre de comparaison, « 7.000 milliards de dollars pourraient permettre d’éradiquer la faim dans le monde pendant 75 ans », rappelle le BAN.

Si la situation est alarmante aux Etats-Unis, l’industrie européenne des centres de données tente d’atténuer ces impacts en privilégiant des circuits fermés et le recyclage des composants, pour des raisons à la fois économiques et réglementaires. A ce titre, le recyclage et le reconditionnement du matériel d’infrastructure dédié à l’IA est devenu un enjeu économique majeur pour les revendeurs, intégrateurs et fournisseurs européens. Anticipant un marché secondaire massif lié à l’IA, l’étasunien HPE a annoncé le développement d’une activité spécifique de reconditionnement des accélérateurs graphiques (GPU) en Europe. Autre exemple : le spécialiste français de la tierce maintenance Evernex a lancé une offre d’économie circulaire combinant le rachat, le financement évolutif et un système de « consigne » pour les serveurs d’IA et les GPU, afin de pallier leur obsolescence rapide.