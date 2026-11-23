Le prestataire de services allemand Bechtle AG continue de tisser sa toile européenne en rachetant le fournisseur IT néerlandais HET IT qu’il va intégrer à sa marque ARP. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué.

Fondée à Zoetermeer en 2002 par Albert Padberg, l’entreprise HET IT s’adresse aux PME et au secteur public néerlandais. Elle revendique une centaine de communes clientes, 36 collaborateur·rice·s et un chiffre d’affaires de 44,3 millions d’euros lors de son exercice fiscal 2025. Sa deuxième implantation se situe à Herten, dans le Limbourg.

Pour Marijke Krist, la vice-présidente de Bechtle dans la région Benelux, ce rachat renforce l’offre du distributeur allemand autour de Modern Workplace et de Device-as-a-Service. Il permet également de renforcer sa présence dans le sud des Pays-Bas. Pour mémoire, l’entreprise Bechtle est cotée au MDAX et au TecDAX. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros en 2025 pour un effectif d’un millier de personnes environ.

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La fusion de HET IT au sein de ARP est prévue pour 2027 et Albert Padberg déclare rester dans l’entreprise. L’acquisition reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence.