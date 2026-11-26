Scaleway poursuit son rapprochement avec les grandes ESN françaises. Une semaine après avoir annoncé un partenariat stratégique avec Sopra Steria, la filiale cloud du groupe Iliad est retenue par Atos comme partenaire privilégié pour le déploiement de sa suite d’intelligence artificielle Atos Genesis Intelligence dans les environnements cloud souverains des grandes entreprises et administrations françaises.

Lancée fin octobre, cette suite réunit des outils de gestion des données, de développement et de déploiement de modèles d’IA ainsi que d’orchestration d’agents intelligents. Associée aux infrastructures de Scaleway, elle doit notamment permettre d’accélérer la migration des applications critiques vers des clouds souverains, d’automatiser leur exploitation et d’en optimiser les coûts.

Atos prévoit d’intégrer les services de Scaleway à ses outils de gestion et d’ingénierie cloud (Atos Cloud Platform et Atos Digital Engineer). L’enjeu est de permettre à ses clients d’administrer leurs infrastructures souveraines au même titre que leurs autres environnements cloud publics et privés, sans remettre en cause leurs stratégies hybrides et multicloud. L’ESN entend ainsi étoffer son offre de services souverains, du conseil à l’infogérance en passant par la cybersécurité.

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Pour Scaleway, cet accord constitue une nouvelle étape dans la conquête du marché des grands comptes via les intégrateurs. Le 19 novembre, le fournisseur de cloud avait déjà officialisé une alliance stratégique avec Sopra Steria visant à accompagner la migration des applications et des données sensibles des organisations européennes vers ses infrastructures. Ce partenariat, qui couvre sept marchés européens à terme, cible notamment les secteurs de la défense, de l’aéronautique, du spatial, de la finance et les administrations publiques. Il porte également sur l’industrialisation des usages de l’IA générative exploitant des données confidentielles.

Ces deux accords viennent conforter la crédibilité acquise ces derniers mois par Scaleway auprès des grands donneurs d’ordre. En avril, le fournisseur a été retenu par la Commission européenne dans le cadre de son marché de cloud souverain de 180 M€ et sélectionné pour héberger la plateforme technologique du Health Data Hub, jusqu’ici adossée à Microsoft Azure. En juillet, Airbus lui a confié l’hébergement d’une partie de ses applications industrielles critiques, avec un périmètre potentiel de 900 applications à horizon de cinq à six ans.