GreenTech Forum réunit les 5 et 6 novembre 2026, à la Station F à Paris, 70 exposants fournisseurs de solutions green IT.

Après l’été le plus chaud jamais enregistré en France et une rentrée 2026 marquée par des protestations de plus en plus véhémentes contre la construction de datacenters géants à Etrechet, Rovaltain, Le Bourget, Petit Landau ou encore Rantigny, cette sixième édition se concentre à nouveau sur l’intelligence artificielle (IA) : ses impacts énergie/eau, l’efficacité des modèles, les datacenters & le cloud, le reporting (CSRD / Scope 3), la souveraineté, l’accessibilité mais aussi la tension sur les usages ainsi que l’allocation des ressources énergétiques et des gains.

« Un datacenter peut être très performant énergétiquement et rester extrêmement consommateur d’électricité en valeur absolue. Il peut réduire son usage d’eau mais être installé dans une région où cette ressource est déjà sous tension. Il peut fonctionner avec une électricité bas carbone tout en contribuant à accroître les besoins d’investissement dans le réseau. Il peut enfin générer d’importantes recettes fiscales tout en créant relativement peu d’emplois permanents », rappelle Dorian Marcellin dans un article récemment publié sur le site du GreenTech Forum.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Au-delà de la partie exposition, 50 conférences et ateliers de découverte des usages et retours d’expérience seront animés par plus de 150 intervenant·e·s spécialistes du numérique responsable. 8 sessions seront directement consacrées à l’IA et ses enjeux. 2.500 personnes sont attendues.

Le programme de l’édition 2026 intègre deux parcours distincts, conçus pour s’adapter au niveau de maturité des participant·e·s : l’un « pour initier et structurer sa démarche », l’autre « pour accélérer et industrialiser ».